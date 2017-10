Viera: "La cosas llegan cuando tienen que llegar"

Jonathan Viera, centrocampista de la Unión Deportiva Las Palmas, ha mostrado en su llegada a la concentración de la selección española en La Ciudad del Fútbol su alegría por la llamada de Julen Lopetegui para cubrir la baja por lesión de Andrés Iniesta.

"No me lo esperaba. Muy contento e ilusionado de estar aquí. A dar todo lo que tengo y a aprender mucho", dijo.

Muy contento por la convocatoria con la @SeFutbol. Muchas gracias a todos por las felicitaciones. pic.twitter.com/uaPmoopbUD — Jonathan Viera Ramos (@VieraJonathan) 2 de octubre de 2017



"Esta mañana me llamaron, da la casualidad de que estaba por Madrid. Muy contento e ilusionado. La cosas llegan cuando tienen que llegar. Hay muchos jugadores muy buenos, que hacen las cosas bien. Estoy muy contento por esta oportunidad", sentenció el futbolista grancanario.

Por otro lado, el jugador mostró su apoyo a Gerard Piqué y pidió que no se dude del central del Barcelona por los temas políticos.



"Opiniones hay muchas, creo que la gente es libre de expresarse. Si él está aquí es porque está comprometido con la selección. Lleva mucho tiempo aquí y no hay que dudar de él", aseguró.



Precisamente este domingo Viera se midió con la UD Las Palmas al Barcelona a puerta cerrada en un partido que reconoció fue extraño y en el que no compartió ninguna palabra con Piqué.



"No hablé con Piqué. Fue un partido muy complicado, no estamos acostumbrados a jugar sin público, pero es lo que había y lo que tocaba. Es mejor jugar con gente porque esto es un espectáculo y se trata de que la gente se divierta", manifestó.



"Fue complicado el partido porque hasta el último momento no sabíamos si se iba a jugar o no. Fueron unos minutos intensos pero por suerte se pudo jugar y no pasó ningún incidente que era lo importante", añadió.



Viera mostró todo el respeto por los pensamientos políticos que pueda defender Piqué. "Cada uno tiene su pensamiento y es libre de opinar lo que crea. Si él opina eso habrá que respetarlo y punto".



La UD Las Palmas decidió salir a jugar con la bandera de España en su camiseta, un gesto del que se desmarcó Viera. "El club se pronunció y no es una cosa nuestra. Lo nuestro es salir al campo, jugar, ganar e irnos a casa".