Viera: "El partido ante el Levante es una final, tenemos que ganar sí o sí"

El capitán de la UD Las Palmas, Jonathan Viera, considera que el partido del próximo domingo ante el Levante en el Estadio de Gran Canaria es "una final", y deben ganarlo "sí o sí" para acabar con la mala racha de resultados del conjunto isleño, en puestos de descenso.



El atacante del equipo amarillo apuesta por estar "centrados y tranquilos" para afrontar el "importante" choque ante el cuadro valenciano, y para darle "una alegría" a la afición isleña, que no ve una victoria de su equipo en LaLiga Santander desde el pasado 17 de septiembre ante el Athletic Club (1-0).



"Vamos a salir a matar en los primeros quince o veinte minutos, que la gente note que vamos a ir a por el partido desde el principio, y lo que ha pasado de aquí para atrás no importa", ha expresado ante los periodistas en el complejo deportivo El Hornillo de Telde, tras el entrenamiento de este viernes.



"Quiero y voy a jugar, es un partido muy importante, no podemos estar mirando para otro lado porque entonces nos vamos a equivocar. Hay que estar todos unidos y sacar los tres puntos el domingo porque si no, se empieza a poner la cosa bastante fea", ha confesado ante los medios de comunicación.



Viera considera que la Unión Deportiva llega "muy bien al partido" y cree que lo sacarán adelante.



"Lo que necesita el equipo es ganar un partido para coger confianza y volver a ser el equipo que fuimos hasta no hace mucho, y sinceramente creo que lo vamos a ganar", ha asegurado.



Su receta para superar al Levante es "dominar el partido, quitarles el balón y sentirnos importantes; creo que tendremos la pelota y ellos se defenderán bien para salir a la contra, pero debemos hacer un gol antes que ellos".



En referencia a la cantidad de goles que encaja el equipo amarillo, el más goleado de Primera, Viera reconoce que es "una asignatura pendiente" en la que tienen que implicarse todo el grupo para tratar de mejorar.



"No es solo un problema las posiciones de la defensa y del portero, es de todos, no podemos pensar que vamos a meter cuatro o cinco goles en todos los partidos para ganarlos", ha explicado el jugador internacional.



Viera asegura que juega al fútbol sin presión, pero no se considera "el salvador de nada", preguntado por su casi segura y deseada reaparición el próximo domingo, antes de lo previsto, después de sufrir una lesión en el bíceps femoral izquierdo el pasado 30 de octubre ante el Deportivo de La Coruña.