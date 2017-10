Juan Villar se une a las bajas de Aitor Sanz, Camille, Longo y Montañés

El delantero onubense del CD Tenerife, Juan Villar, no ha podido recuperarse de las molestias en el tobillo que sufre desde el último partido y se ha unido a las bajas de Aitor Sanz, Samuel Camille, Samuele Longo y Paco Montañés para el partido del sábado del conjunto blanquiazul ante el Lorca.



Tras más de un mes lesionado, Juan Villar disputó los dos últimos partidos del conjunto blanquiazul, pero en el último tuvo que ser sustituido como consecuencia de molestias en el tobillo.



Mientras tanto, será el primer partido que se pierda Paco Montañés, que estará de baja durante tres meses, y Samuel Camille y Samuele Longo se encuentran en la recta final de sus recuperaciones.



Tampoco podrá disputar el partido el sancionado Aitor Sanz, mientras que Jorge Sáenz, que se perdió el último choque con molestias musculares, ha entrado en la lista de convocados.



Ante las bajas, José Luis Martí ha incluido en la lista de convocados a los canteranos Bolaños, Brian Martín y Nahuel.



Dani Hernández, Carlos Abad; Cámara, Carlos Ruiz, Luis Pérez, Jorge Sáenz, Aveldaño, Nahuel, Iñaki Sáenz; Vitolo, Bryan Acosta, Alberto Jiménez, Bolaños, Juan Carlos; Suso Santana, Tyronne; Malbasic, Brian Martín y Víctor Casadesús, son los diecinueve convocados.

"Juan Villar no se ha encontrado con toda la confianza necesaria para viajar y no estará disponible. Con Longo no debemos arriesgar sabiendo que Juan Villar está también con molestias; entonces, no podemos forzar para quedarnos sin ambos futbolistas", ha relatado Martí.



Sí ha lamentado la lesión de larga duración de Paco Montañés, ya que "se encontraba cada vez mejor, estaba participando y cogiendo ritmo".



"Me siento obligado en cada partido. Lo pasado, pasado está, únicamente sirve para ver los aciertos de los jugadores y corregir los errores en cuanto al funcionamiento del grupo. Cuando ganamos, hemos ganado y cuando pierde sucede lo mismo, ya que son partidos que no volverán a disputarse", ha dicho sobre las sensaciones antes del encuentro.



El técnico ha avisado de que el Lorca tratará de tener mucho tiempo el balón en el encuentro de este sábado, por lo que ha recalcado que sus jugadores deben ser intensos a la hora de recuperar la pelota.



También ha comentado que el Lorca "lo está pasando mal en cuanto a resultados, pero no en cuanto a juego", mientras que ha recalcado que el fútbol le ha enseñado que no se puede "despreciar a ningún rival, no por la clasificación, ni por el nombre ni por nada".



"Es uno de los equipos que más intenta jugar el balón en la categoría, que arriesga mucho y que también eso le ha costado muchos goles. Es un conjunto ambicioso, con posesión de balón, y que nos exigirá mucho. Evidentemente, nosotros debemos exigirles a ellos", ha agregado.



Martí ha comentado que este compromiso será especial porque se enfrentará con Curro Torres, quien fue compañero en el cuadro chicharrero durante el año del ascenso con Rafa Benítez.



"Es una persona a la que conocí y estuvimos prácticamente juntos todo el año. Ya se le veía que iba a ser entrenador el día de mañana porque lo tenía muy claro. En ese sentido, lo ha transmitido y posiblemente será uno de los mejores entrenadores del futuro, porque así lo demuestra día a día", ha insistido.