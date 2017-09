Las Palmas no contará con Rémy y Tannane y sí con Vitolo ante El Sevilla

El entrenador de la UD Las Palmas, Manolo Márquez, no ha convocado para el partido de este miércoles en Sevilla al francés Löic Rémy por unos problemas físicos, ni al marroquí Oussama Tannane, por enfermedad, y ha asegurado que el ambiente que le espera a Vitolo en su vuelta al Ramón Sánchez-Pizjuán no afectará al futbolista internacional.



El técnico catalán ha convocado a sus únicos 19 jugadores disponibles -tendrá que descartar a uno antes del encuentro-, y ha revelado que Tannane jugó enfermo ante el Athletic el pasado domingo, pues padece un cuadro febril, con vómitos, del que "no termina de recuperarse".



Mientras, Rémy tiene "unas pequeñas molestias" que no aconsejan que vuelva jugar otro partido tres días después de marcar el gol de la victoria ante el conjunto bilbaíno, y el descanso mañana "le va a venir bien".



Los futbolistas elegidos para viajar a Sevilla son los porteros Chichizola y Lizoain; los defensas David Simón, Míchel Macedo, David García, Aythami Artiles, Ximo Navarro, Lemos y Borja Herrera; los centrocampistas Aquilani, Javi Castellano, Vicente Gómez, Hernán Santana, Tanausú Domínguez 'Tana', Momo, Jonathan Viera, Vitolo y Hernán Toledo; y como único delantero específico Jonathan Calleri.



En el asunto de Vitolo y su vuelta a Sevilla, Márquez tiene claro que el jugador cuenta con la "suficiente experiencia" como para que no le afecten los pitos que recibirá "cada vez que toque el balón", porque el futbolista internacional "ha jugado cientos de partidos importantes", pero el ambiente en contra "no afectará a su rendimiento".



Además, el técnico de Las Palmas subraya que el extremo "necesita acumular minutos" después de salir de una reciente lesión, como demostró el pasado domingo ante el Athletic, en el que no estuvo ni de lejos a su nivel habitual, siendo sustituido en la segunda parte por Rémy.



Con respecto al Sevilla, Márquez ha destacado que es un equipo "bastante potente", que todavía no conoce la derrota ni en LaLiga Santander ni en la Liga de Campeones, y que cuenta con una plantilla "larguísima", con dos jugadores "de alto nivel" por cada puesto, y con un entrenador, Eduardo Berizzo, "también de alto nivel".



Además, ha recordado que pese a que el técnico argentino ha realizado rotaciones masivas, "entre siete y nueve", el equipo hispalense sigue cosechando "buenos resultados".



Márquez ha reconocido que también hará rotaciones porque el esfuerzo del pasado domingo "fue grande", y además del partido de mañana, les espera "otro importante" el próximo domingo en Gran Canaria ante el Leganés.



El entrenador del equipo canario valora la opción de que Vicente Gómez sea titular en el centro del campo, y también ha dicho que el sustituto natural del lesionado Dani Castellano sería Borja Herrera como primera opción para el puesto de lateral izquierdo, porque lo ve "preparado" para debutar en Primera.



Por otra parte, se ha congratulado de que la lesión del croata Alen Halilovic "no sea de larga duración", aproximadamente un mes de baja, porque en un principio el propio futbolista tenía la sensación de tener "algo roto" en su tobillo izquierdo, como comentó en vestuarios tras la lesión que se produjo ante el Athletic.



Márquez ha insistido en que su equipo ha dado "un paso adelante" en estas dos últimas jornadas, saldadas con victorias, y aunque ahora está "más ordenado", lo sigue viendo algo "encorsetado" cuando inicia la fase ofensiva, por lo que considera que sus jugadores se tienen que "soltar" con el balón.