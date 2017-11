Zidane: " Podemos jugar mejor pero nuestro problema no es jugar mal"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, defendió que pese a los malos resultados esta temporada de su equipo, "no se puede decir" que jueguen mal y justificó que "el fútbol a veces son malas rachas".



"No es verdad que estemos jugando mal. A ratos jugamos un poco peor, pero no creo que todo el partido ni en todos los partidos. Cuando se pierde algo pasa, se puede decir que es por nosotros o porque el rival juega mejor como el otro día (Tottenham). Pero no se puede decir que jugamos mal. Podemos jugar mejor pero nuestro problema no es jugar mal", reconoció.



"Esto es fútbol y a veces son malas rachas, como nos pasó el año pasado. No es que sea nuevo, ya nos pasó lo mismo y al final conseguimos cosas importantes. La única manera es pensar en el partido ante Las Palmas, intentar hacer las cosas bien para ganar", añadió.



Zidane trasladó a rueda de prensa el mensaje del vestuario. "Seguir trabajando pensando que las cosas las podemos mejorar". Y optó por mantenerse ajeno a la crítica y optar por "seguir trabajando" y hacerlo con más intensidad. Las claves para la reacción señaló que está en "meter intensidad" de inicio a fin del partido y jugar con "mucha más gana". Concedió menos importancia a un cambio de sistema.



"Podemos cambiar y jugar de muchas maneras. Con 4-3-3, 4-4-2, en rombo. Hay muchos dibujos que no van a cambiar lo que tenemos que hacer en el campo. No depende del dibujo y no voy a cambiar por perder dos partidos ni por lo que digan algunos, si no por lo que necesitamos para ganar el partido", manifestó.



Deseó el técnico francés tener ya a todos sus jugadores recuperados, aunque dijo que "luego es un problema hacer el equipo", y celebró que Cristiano Ronaldo no se vaya con Portugal. "Es muy buena noticia porque él lleva mucho tiempo jugando sin parar y es bueno que se quede aquí unos días. Es bueno para él trabajar otra vez".



Terminó pidiendo más a sus jugadores, comenzando por sí mismo, para volver a recuperar la identidad del Real Madrid. "Podemos meter mucha más gana para cambiar esto. Cada uno puede aportar más al equipo, yo el primero y estoy convencido de que lo vamos a hacer. Yo tengo que meter más energía y es lo que vamos a hacer cada uno".