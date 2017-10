La ambición ofensiva del Tenerife facilita triunfo ante un aprensivo Nástic

La ambición ofensiva del CD Tenerife le facilitó un merecido triunfo ante un aprensivo Gimnàstic de Tarragona, que pudo haber encajado un buen número de goles si su portero Bernabé no lo hubiese evitado con sus numerosas intervenciones.



Una extraña aprensión inicial del Nástic propició casi que una invitación al cuadro tinerfeño a jugar prácticamente en campo catalán, por lo que no resultó nada extraño que en apenas quince minutos de juego los insulares disparasen a puerta con bastante criterio.



Primero fue Aitor Sanz el que se encontró en el minuto ocho con un despeje de Bernabé, pero el medio centro no estuvo nada atinado y envió el balón al graderío, mientras que Juan Carlos, en el trece, desde fuera del área disparó a las manos del meta, y una tercera tentativa en el quince, esta vez de Casadesús, también fuera.



Este asedio tinerfeño o bien se diluyó por resultar baldíos los esfuerzos anteriores o porque ya su rival supo encontrar su asiento sobre el terreno de juego, pero a pesar de ello los locales llegaron de nuevo a la portería de Bernabé con peligro que supo desbaratar de nuevo, como en el 33, en el que tapó bien su marco a Malbasic, que tras recibir de Aitor Sanz, trató de marcar con un tiro que rechazó.



Al filo del descanso dos nuevos sobresaltos para Bernábé, el primer en el minuto cuarenta y uno con un disparo lejano de Casadesús, y en los instantes finales fue Iñaki el que trató de sorprenderle con un rápido lanzamiento de falta, pero no logró sorprenderlo y el meta logró despejar el balón.



En la reanudación el cuadro catalán salió muchísimo más concentrado, pero emergió de nuevo la figura de Bernabé para detener un disparo de Aitor en el cuarenta y nueve, y por parte visitante, el primero de Delgado poco después se fue fuera.



El devenir del encuentro experimentó un radical cambio al filo del primer cuarto de hora de juego con la lesión de Bernabé, puesto que cuando su sustituto estaba a punto de salta al terreno de juego, una indecisión defensiva la aprovechó Casadesús para interceptar el balón y, el meta, a la desesperada, cometió un claro derribo.



Malbasic, desde el punto de penalti, inauguró el marcador en el sesenta y tres, y Montañés casi lo incrementa poco después con un lanzamiento desde fuera del área, pero sacó bien Perales.



El balcánico volvió a marcar de nuevo en el setenta y dos de juego, esta vez un preciso centro desde la línea de fondo de Aitor Sanz permitió al delantero marcar casi que a placer, aunque también el meta local Dani evitó en el minuto setenta y nueve que sus rivales se acercaran al detener sendos disparos de Tete y Uche. Ficha Técnica 2. CD Tenerife: Dani Hernández; Raúl Cámara, Jorge Sáenz, Aveldaño, Iñaki; Vitolo; Casadesús (Juan Villar, min. 69), Aitor Sanz, Tayron (Montañés, min. 58) Juan Carlos; y Malbasic (Brían Martín, min. 86). Entrenador: Pep Martí



0. Gimnàstic de Tarragona: Bernabé (Perales, min. 63); Suzuki, Blanco, Xavi Molina, Javi Jiménez; Tejera, Gaztañaga; Juan Delgado (Tete, min. 69), Maikel Mesa (Uche, min. 67), Abraham; y Manu Barreiro.



Entrenador: Antonio Rodríguez "Rodri".



Goles: 1-0, min. 63: Malbasic, penalti. 2-0, min. 72: Malbasic.



Árbitro: Isidro Díaz de Mera Escuderos (Comité Castellano-Manchego). Expulsó al visitante Suzuki (min. 85) por doble amonestación, además, mostró cartulina amarilla a sus compañeros Javi Jiménez y Tete, y a Tayron, Aveldaño y Raúl Cámara, por parte local.



Incidencias: Encuentro disputado en Heliodoro Rodríguez López, de Santa Cruz de Tenerife, ante 12.557 espectadores. Antes del inicio se hizo un reconocimiento al CB Canarias por la consecución recientemente del título de Campeón de la Copa Intercontinental.