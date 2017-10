La efectividad del Tenerife le da un punto en su visita al Lorca

El Tenerife sumó un punto en su visita a Lorca al empatar a dos un partido en el que estuvo contra las cuerdas y dominado por su rival, pero en el que reaccionó con más efectividad que buen juego y acumula cuatro jornadas sin perder, las mismas que lleva el Lorca sin ganar.



El conjunto murciano comenzó el encuentro con mayor vocación ofensiva y en apenas diez minutos generó tres oportunidades de Manu Apeh y una de Pomares que no se tradujeron en gol porque el portero Dani Hernández estuvo providencial para el Tenerife.



El cuadro lorquino estaba volcado sobre el área rival y el cuadro visitante no disparó a puerta hasta el minuto 18, sin mucho peligro por mediación de Juan Carlos.



El premio para el esfuerzo y el afán de los locales llegó superada la media hora cuando un centro de Eugeni fue despejado hacia su propia portería por Bryan Acosta y así llegó el 1-0.



Siete minutos después un buen pase de Pomares a Manu Apeh fue aprovechado por el canterano para batir a Dani Hernández desde cerca.



El Tenerife estaba contra las cuerdas y Pomares pudo noquearle, pero su remate se marchó fuera por poco justo antes de que los canarios acortasen distancias con un discutido penalti de Torgnascioli sobre Malbasic que Juan Carlos transformó para meter de nuevo al encuentro a su equipo.



A pesar de ese gol, a José Luis Martí no le gustó lo que vio en la primera parte y en el descanso introdujo dos cambios. Alberto Jiménez y Suso sustituyeron a Tyrone y Byran Acosta, pero el partido no cambió y siguió siendo dominado por los de Curro Torres, que dispusieron de nuevas ocasiones para marcar por medio de Nando y Tropi.



El Tenerife trató de reaccionar mediada la segunda parte e Iñaki obligó a intervenir a Torgnascioli.



Los insulares, pese a verse acorralados durante buena parte del choque, empataron en el tramo final con el gol marcado por Víctor Casadesús haciendo gala de su oportunismo al contragolpe.



Merentiel todavía tuvo tiempo de darle la victoria al Lorca, pero remató sobre el cuerpo de Dani Hernández en la última acción destacada de un choque que deja al Tenerife en mitad de la tabla y mantiene al Lorca en zona de descenso a Segunda División B, ya con cuatro jornadas sin ganar, aunque al menos rompió una racha de tres derrotas seguidas.

Ficha del partido 2 - Lorca Fútbol Club: Torgnascioli; Adán Gurdiel, Fran Cruz, Peña, Pomares; Cristian Bustos, Eugeni (Javi Muñoz, minuto 72), Alberto Noguera, Nando, Tropi (Carlos Martínez, minuto 82); y Manu Apeh (Merentiel, minuto 78).



2 - Club Deportivo Tenerife: Dani Hernández, Raúl Cámara, Aveldaño, Carlos Ruiz Iñaki; Vitolo, Bryan Acosta (Suso, minuto 46), Juan Carlos (Martín, minuto 65), Tyrone (Alberto Jiménez, minuto 46); Malbasic y Víctor Casadesús.



Goles: 1-0. Minuto 32: Bryan Acosta, en propia puerta. 2-0. Minuto 39: Manu Apeh. 2-1. Minuto 45: Juan Carlos, de penalti. 2-2. Minuto 83: Víctor Casadesús.



Árbitro: Oliver de la Fuente Ramos, del comité castellano leonés. Mostró la tarjeta amarilla al local Tropi (29') y a los visitantes Bryan Acosta (11'), Víctor Casadesús (24') y Raúl Cámara (52').



Incidencias: Partido correspondiente a la undécima jornada de la Liga 1/2/3 de fútbol que se disputó en el estadio Francisco Artés Carrasco de Lorca ante 5.869 espectadores.