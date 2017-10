Un penalti dudoso condena a un Tenerife sin acierto

Un penalti dudoso sobre Fede Vico en los primeros instantes de la segunda mitad ha dado (1-0) un récord y un puesto de promoción de ascenso al CD Lugo, que sube a la tercera plaza de LaLiga 1/2/3 y saca a su rival, el Tenerife, de esas posiciones a la zona media de una clasificación muy apretada.



Los tinerfeños desperdiciaron las ocasiones que generaron en el primer periodo y los lucenses lograron enlazar por primera vez en Segunda División cuatro victorias, todas las que llevan esta temporada, para alcanzar los trece puntos, los mismos que tiene el segundo clasificado, el Valladolid, y situarse a uno del líder, el Numancia.



El técnico del Lugo, Francisco Rodríguez, y el del Tenerife, José Luis Martí, aplicaron la máxima de que cuando algo va bien, mejor no tocarlo, y apostaron por los mismos onces con los que una semana antes habían superado al Barcelona B (1-2) y al Alcorcón (4-0), respectivamente.



En el césped del Anxo Carro, los roles quedaron definidos desde el pitido inicial. El Lugo, como local, asumió el balón, y el Tenerife se mostró cómodo al contragolpe.



El cuadro tinerfeño no tardó en sacar a relucir esa arma, pero la primera contra que trazó Juan Carlos Real finalizó precipitadamente por un fuera de juego muy ajustado del serbio Malbasic, que se quedó solo ante el portero del Lugo.



El Tenerife llegó a disponer de cuatro saques de esquina en los primeros veinte minutos del partido, pero tuvo que echar mano de otra jugada al contraataque para amenazar a los rojiblancos: volvieron a tejerla Juan Carlos y Malbasic y el guardameta local, en el mano a mano, tapó el disparo y con la manopla logró interceptar el remate del delantero.



El Lugo, incapaz de llegar a la portería del Tenerife con jugadas elaboradas, recurrió a los lanzamientos desde media distancia y le complicó la vida al venezolano Dani Hernández con uno de Azeez que el portero desvió con apuros.



El Tenerife dispuso de opciones más claras que los gallegos para adelantarse, pero no lo logró. Malbasic, con un disparo desde la frontal que atajó Juan Carlos, y Camille, que obligó al portero del Lugo a sacar el pie para despejar a córner, rozaron el tanto antes del descanso.



El paso por el vestuario le sentó mejor al conjunto local, al que le bastaron 48 segundos del segundo tiempo para forzar un dudoso penalti de Vitolo a Fede Vico que fue muy protestado por los canarios. El centrocampista del Lugo no lo desperdició, aunque Dani Hernández adivinó su intención.



Al Tenerife no le quedó otra que buscar más el balón para intentar recomponerse, pero eso le permitió al Lugo rozar el segundo en un remate de Seoane al larguero y un cabezazo de Bernardo en un saque de esquina.



En los diez últimos minutos, el partido se abrió, los locales perdonaron la sentencia en un disparo de Azeez en el área y el Tenerife tuvo el empate en una jugada personal de Víctor Casadesús que Montañés, recién entrado al terreno de juego, envió alto.



Martí arriesgó en los instantes finales con tres defensas para intentar rescatar el empate, pero el Lugo no pasó apuros y consiguió su cuarta victoria consecutiva.