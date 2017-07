El auto del juez revela que Villar concedió beneficios a federaciones territoriales donde no tenía el apoyo asegurado

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, "ha concedido beneficios a algunos de los presidentes de las federaciones en cuyo ámbito no tenía asegurado el apoyo", como Madrid, Murcia, Ceuta y Cantabria, según revela el auto del juez Santiago Pedraz.



En el texto que decreta la prisión provisional y sin fianza de Villar, el magistrado de la Audiencia Nacional apunta que el presidente de la RFEF, "consciente de que efectivamente los presidentes regionales son capaces de aglutinar los votos de clubes de divisiones inferiores y del colectivo del fútbol no profesional, ha concedido beneficios a algunos de los presidentes de las federaciones en cuyo ámbito no tenía asegurado el apoyo".



"Así se infiere del conjunto de llamadas puestas en contexto respecto a dos federaciones territoriales en particular: la Federación de Fútbol de la Región de Murcia (FFRM) y la Federación Cántabra de Fútbol (FCAF)", explica el juez Pedraz en el auto.



"Además, en un pasado cercano el investigado habría favorecido económicamente de manera singular a la Federación de Fútbol de Madrid (FFM) y a la Federación de Fútbol de Ceuta (FFCE), y cobrando "esos favores" en forma de apoyo a su candidatura para la presidencia de la RFEF", abunda.



El auto apunta asimismo que existen "otros hechos delictivos" en los cuales Villar y el vicepresidente económico Juan Padrón, también en prisión provisional sin fianza, "podrían estar vinculados".



Por el secreto de las actuaciones no son relatados en la instrucción aunque, a la espera de que concluya el análisis del material incautado, sí revela que tendrían relación con las federaciones de Las Palmas, Comunidad Valenciana, Ceuta, Melilla, Madrid y La Rioja y diversas delegaciones de Mupresfe.



El juez también señala, no obstante, que una vez practicadas determinadas diligencias podrá "reconsiderarse la situación personal" de los detenidos.