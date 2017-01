Un solitario gol de El Zhar hace justicia del buen fútbol de Las Palmas ante el Sporting de Gijón

La UD Las Palmas venció al Sporting de Gijón con un gol del marroquí El Zhar en la segunda parte, en un partido que dominó ampliamente el equipo canario hasta que se adelantó en el marcador, y que no resolvió antes por las grandes intervenciones del portero visitante Iván Pichu Cuéllar.



El guardameta extremeño mantuvo con vida a su equipo en un primer periodo de claro color local, ante un Sporting muy replegado, con cinco defensas, condicionado por sus importantes bajas en la zaga, pero sin ejercer una presión decidida que incomodara la salida de balón de los amarillos.



Cuéllar fue un muro para los locales. Repelió primero un tiro lejano del uruguayo Mauricio Lemos y poco después desvió otro de Prince Boateng, situado como delantero centro.



Su mejor parada se la guardó en una falta lanzada por Jonathan Viera que sacó cuando parecía que el balón se colaba, lo que no evitó que chocara su cuerpo contra el poste y tuviera que ser atendido por ello poco después.



El torrente de ocasiones isleñas fue continuo, pero también su falta de puntería. El argentino Mateo García cruzó en exceso su disparo cuando todavía no se habían cumplido doce minutos de juego.



Con esa panorama -el peligro y el gol rondaban la portería asturiana- parecía una quimera que los de Abelardo llegaran al descanso con el empate inicial, pero lo lograron gracias a otra parada de Cuéllar a disparo de Viera, pero sobre todo a una gran tapada ante Nabil El Zhar.



Necesitaba el Sporting algo más que las buenas intervenciones de su portero tras el descanso. Su repliegue, tímida presión y nula salida de balón le iban a terminar condenando; era cuestión de tiempo.



Hasta la cruceta le negó el gol a la Unión Deportiva en un gran disparo de Jonathan Viera al inicio de la segunda parte.



Cuéllar detuvo incluso remates de sus propios compañeros, como uno de Jorge Meré, pero ya no pudo con el siguiente de El Zhar que Lillo intentó sacar de cabeza desde dentro de la portería, sin éxito.



Con el marcador en contra, el equipo asturiano fue a una presión con la que tenía que haber planteado el partido desde el inicio. Abelardo, que primero prescindió de Duje Cop, cambió el dibujo. No le salió el plan B al técnico asturiano, pese a dos avisos de cabeza de Víctor Rodríguez y, sobre todo, un disparo de Carmona que se estrelló en el palo.



Y es que cuando se lo propuso, el Sporting creó problemas a la zaga canaria, pero lo hizo tarde, cuando se vio por detrás en el marcador, quizá con la desconfianza de su delicada clasificación y su cartel de peor visitante de LaLiga Santander, que seguirá llevando colgado tras este partido.

Ficha Técnica 1 - UD Las Palmas: Javi Varas; David Simón, Lemos, Bigas, Dani Castellano; Roque Mesa; El Zhar (Tana, min. 78), Vicente, Gómez, Jonathan Viera, Mateo García (Momo, min. 69); y Prince Boateng (Livaja, min. 89).



0 - Sporting de Gijón: Cuéllar; Douglas, Lillo, Babin (Afif, min. 65), Meré, Canella; Carmona (Rubén, min. 75), Xavi Torres, Sergio Álvarez, Víctor Rodríguez; y Duje Cop (Viguera, min. 60).



Gol: 1-0, min. 55: El Zhar.



Árbitro: José Luis Munuera Montero (Comité Andaluz). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Momo (min. 74) y Tana (min. 84), y a los visitantes Xavi Torres (min. 60), Meré (min. 85) y Lillo (min. 88).



Incidencias: Partido de la decimoséptima jornada de LaLiga Santander disputado este sábado en el Estadio de Gran Canaria ante 21.710 espectadores.