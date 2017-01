El peor visitante de la liga busca puntos en el fortín canario

Unión Deportiva Las Palmas y Sporting de Gijón retomarán este sábado el pulso a LaLiga Santander con los isleños en la zona desahogada de la clasificación, todo lo contrario que el equipo asturiano, el peor visitante del campeonato, en puesto de descenso y necesitado de puntos.



El conjunto canario aún no ha perdido en liga en su estadio -privilegio que comparte sólo con el Real Madrid-, y se aferra a esa fortaleza como local para intentar lograr una victoria con la que doblaría en puntos a su rival, alejándose así claramente de la zona roja, su objetivo prioritario de la temporada.



Sin embargo, la reciente racha de los amarillos en la competición no es la mejor, con sólo cinco puntos sumados de los últimos quince posibles, y la sensación de que su amplio dominio del balón carece de profundidad, por lo que le cuesta generar ocasiones de gol.



Los de Quique Setién vienen además de iniciar 2017 con la reciente decepción copera ante el Atlético de Madrid (0-2), aunque sin jugadores importantes que este sábado sí estarán disponibles, como el guardameta Javi Varas, el central Pedro Bigas o el delantero croata Marko Livaja.



El técnico cántabro también deberá decidir si alineará a un jugador básico en su esquema como el lateral derecho brasileño Míchel Macedo, con sólo dos entrenamientos completados con el grupo tras su tardío regreso de Brasil, esta misma semana, por asuntos personales.



Son bajas seguras los centrocampistas Ángel Montoro, lesionado, y Hernán Santana, por enfermedad, así como el delantero argentino Sergio Araujo, en la fase final de la recuperación de sus problemas en la rodilla derecha.



El Sporting afronta el primer partido del 2017 con cinco bajas por lesión o sanción y dos jugadores más, Douglas y Lillo, entre algodones, lo que condiciona de manera notable la alineación que Abelardo podrá presentar mañana en el campo canario.



Abelardo no pudo preparar este encuentro con todas las garantías debido a innumerables problemas físicos que afectan a todas las líneas del equipo, pero en especial la defensiva en la que no puedo contar con Lora, Lillo y Amorebieta.



Sin embargo, Lillo se ejercitó este viernes con el resto del equipo con aparente normalidad, pero el susto lo dio Moi Gómez que finalmente será baja mientras que Douglas se retiró antes de acabar el entrenamiento, si bien entró en la convocatoria y apunta a titular en el lateral derecho.



El entrenador sportinguista no ha querido confirmar sus planes para este encuentro, pero todo hace indicar, sobre todo por la ausencia de hombres de relevo si optase por una defensa de cinco, por reforzar el centro del campo en el que además de Sergio Álvarez y Rachid, Abelardo estuvo trabajando con Moi Gómez, si bien su baja de última hora abre la titularidad a Nacho Cases.



De confirmarse esta disposición el gran beneficiado podría ser Víctor Rodríguez, que fue la principal novedad en uno de los ensayos a puerta cerrada realizados esta semana y que de esta manera volvería a la titularidad, completando la línea ofensiva Carmona y Cop.

Onces posibles Las Palmas: Javi Varas; Míchel Macedo, David García, Bigas, Dani Castellano; Roque Mesa; El Zhar, Vicente Gómez, Jonathan Viera, Prince Boateng; y Livaja.



Sporting: Cuéllar, Douglas, Babin, Jorge Meré, Isma López, Sergio Álvarez, Rachid, Nacho Cases, Carmona, Víctor Rodríguez y Cop.



Árbitro: José Luis Munuera Montero (Comité Andaluz).



Estadio: Gran Canaria.



Hora: 17.30