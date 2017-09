Del Castillo (poeta Tomás Morales): "No esperábamos ganar tres títulos, el año ha sido espectacular"

El laureado patrón del bote Poeta Tomás Morales, Gustavo del Castillo, brillante vencedor del Campeonato Provincial en dura pugna con el Villa de Agüimes de Alejandro Rodríguez, ha indicado a Efe que "este año ha sido espectacular", ya que no esperaban "ganar tres títulos".



"En esta final del Campeonato Provincial teníamos claro que íbamos a sacar la misma vela que en la final del eliminatorio de La Caja, que es potente, y nos fue bien. La regata se nos complicó a la mitad porque había muchos barcos fondeados y nuestro rival hizo una virada para comprometernos un poco y se desmarcó, y sufrimos mucho", ha indicado.



"Este año ha sido espectacular, aunque tal como empezó la temporada no esperábamos conseguir los tres títulos. Éramos favoritos, pero luego debíamos demostrarlo. Al principio participamos en el Trofeo Federación y el Guanche nos ganó, y sabíamos que este curso sería más complicado. Haber ganado los tres títulos supone una alegría enorme", ha señalado.



Gustavo del Castillo, que durante la campaña se alterna a la caña con Óliver Bravo de Laguna y Kevin Rosales, ha afirmado que cada vez resulta más difícil vencer.



"Las restantes embarcaciones están mejorando a base de fichar buenos patrones y tripulantes que habían dejado de navegar y han vuelto, y además con el patrocinio de la UD Las Palmas todos los botes han contado con velas nuevas y nos hemos igualado más", ha revelado.



"Dedico este título a Óliver Bravo de Laguna porque casi siempre está viajando y no puede disfrutar con nosotros como él desearía, y también a todos los aficionados del Morales, que llevaban años pasándolo muy mal y ahora están viviendo una época buena", ha dicho.



De cara a la próxima temporada, Del Castillo confía en que la mayoría de los tripulantes continúen en el Tomás Morales, así como el presidente Rafael Rodríguez, quien ha asegurado a Efe que está planteando retirarse.



"Siempre de un año a otro hay alguna baja y algún alta, pero también es bueno que se renueve un poquito la tripulación. De todos modos, espero que el grueso continúe. Ya veremos si hay Tomás Morales para rato, porque este año ha estado competido y el próximo puede que no nos salgan tan bien las cosas y se nos escape algún título", ha revelado.



"Asimismo, confío en que Rafael Rodríguez siga. Cuando uno acaba la temporada está un poco quemado y en su caso, además, ha tenido problemas familiares y quizás esté agobiado y no atraviese su mejor momento, aunque las alegrías que el bote le está dando creo que le servirán para que siga con nosotros", ha finalizado.