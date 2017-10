Anastasia Yakimova: "Animo a ver a las futuras estrellas del tenis en el Gran Canaria Yellow Bowl"

La directora del Torneo Internacional Junior Sub 12 y Sub 14 Gran Canaria Yellow Bowl, Anastasia Yakimova, anima a ver "a las futuras estrellas mundiales de este deporte" durante este evento, que se celebrará entre los próximos días 21y 28 en las pistas de El Cortijo.



Un club que abrirá sus puertas gratuitamente a los aficionados para presenciar los partidos de esta competición, que se disputarán en tierra batida, según ha destacado en declaraciones a Efe Yakimova, jugadora bielorrusa que llegó a ser número 50 del mundo y que está afincada en la isla.



"Este será el tercer torneo incluido en el Circuito Gran Canaria Yellow Bowl, después de que se disputase en abril el sub 18 y en la primera semana de este mes el evento de mujeres. Este tercer torneo es el que más inscritos tiene, y en los cuadros previos y finales contaremos con 250 tenistas", ha avanzado.



La competición, que reunirá a tenistas de ambos sexos de 53 países, comenzará este fin de semana con la fase previa y a partir del lunes se jugarán los partidos del cuadro final, mientras que las finales en dobles tendrán lugar el viernes 27 y las individuales el sábado 28.



"Hay varios chicos canarios con posibilidades de hacerlo bien, como Tomás Quesada, que ha sido campeón de España alevín y que ahora competirá en infantil, al igual que harán Marta García Reboredo y Mario Antonio Morales, mientras que en alevines destacan Carlota Heinz, Pablo Padilla y Óscar Morales", ha avanzado.



Los partidos comenzarán a las nueve de la mañana y se disputarán de manera ininterrumpida hasta poco antes de las diez de la noche, ya que el programa es muy intenso, lo que obligará a que la primera ronda clasificatoria se juegue en dos días, el lunes y el martes de la próxima semana, ha subrayado.