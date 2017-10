Aroa Merino: "Agradezco a los que se sacrifican para que corramos unos locos"

La atleta lanzaroteña Aroa Merino, ganadora de la V Hospitales San Roque LPA Night Run (Gran Canaria), prueba en la que revalidó el título logrado en 2016, dijo a Efe que agradece a todas las personas que su sacrificio "para que unos 'locos' disfrutemos de este tipo de eventos".



"Comprendo a quienes se quejan del corte de las calles porque hay muchas pruebas y agradezco a organizadores, voluntarios y a quienes se ven afectados por ese inconveniente por permitirnos a unos cuantos disfrutar de estas competiciones", señala.



Aroa Merino, perteneciente al Club CajaCanarias tinerfeño, realizó una gran carrera en Gran Canaria y acabó primera entre las féminas y quinta de la general, aventajada tan solo por cuatro hombres, al igual que el pasado año.



"A la chicas que corren aquí siempre hay que tenerlas en cuenta, aunque en realidad son los chicos quienes me ven a mí como un rival más porque estoy corriendo a su nivel. De todos modos, las mujeres también están mejorando poco a poco y si alguna tiene un buen día me puede ganar, por lo que no puedo confiarme", comenta.



Aroa considera que el circuito, el ambiente, la isla y venir a Gran Canaria sin demasiada tensión fueron las claves de su victoria.



"Participé bastante relajada porque sabía que estaba corriendo en casa, aunque el sábado me encontraba un poco rara por esas cosas femeninas que no podemos prever muchas veces", recuerda resignada, aunque sonriendo.



La atleta conejera, que trabaja como técnico en el área deportiva del Cabildo de Lanzarote, resaltó el gran ambiente que se encontró en todo momento en cada tramo del recorrido de la media maratón.



"Fue espectacular ver las batucadas y a la gente volcada en Las Canteras, Mesa y López, la trasera de la Avenida Marítima. Todo el mundo animaba como no lo había visto antes y hubo un gran ambiente en la calle", asegura.



Aroa, que realizó un tiempo de menos de una hora y cuarto (1:14.49, 50 segundos más que en 2016), solo lamentó el paso de la carrera por la zona de adoquines del parque Santa Catalina.



"Lo que menos me gustó fue correr por allí; debes ir con bastante cuidado, porque de lo contrario te puedes lesionar. De resto, me encantó todo", recuerda.



La corredora lanzaroteña ya está prácticamente con la maleta y las zapatillas preparadas para emprender nuevos retos fuera de su isla.



"Esta semana correré la media maratón de Las Dunas en Fuerteventura, y luego participaré la siguiente semana en la media maratón de Behobia (San Sebastián), y una más tarde lo haré en la maratón de Valencia, que será una gran prueba de fuego, porque en la media distancia estoy bastante cómoda y no sufro tanto, al correr menos tiempo", dice.