El Arona da la campanada y se mete en la final de la Copa de la Reina

La sorpresa llegó en la segunda semifinal de la Copa de la Reina en la el Arona Tenerife Sur superó al Fachadas Dimurol Libby's (1-3) y logró su pase a la final del torneo que le enfrentará al Logroño este domingo, en un choque en el que las de Romina Lamas jugaron al límite y alcanzaron un éxito que no estaba en sus objetivos.



Fueron cuatro sets muy duros, tensos y muy emocionantes, sobre todo el último cuando el equipo local superó una desventaja de cuatro puntos 15-19 y logró empatar el partido a 20 y a 23, pero falló en el tramo final del choque cuando perdían por dos sets a uno.



El Arona fue el claro dominador del primer set, aprovechando bien los lanzamientos de Banguero y Nykiel, quienes hicieron mucho daño a la defensa rival, pese a todo, las locales fueron entrando poco a poco en el partido y no permitieron nunca que el conjunto sureño se fuera con claridad en el marcador.



Lo cierto es que Romina Lamas encontró el modo de hacer daño a la defensa local y fue a través de Nykiel quien anotó bien, tanto por zona cuatro como por dos. Nsunguimina y Correa acompañaron a Nykiel en conseguir el éxito de su equipo en el primer juego (18-25).



En el segundo juego apareció un nuevo Fachadas Dimurol Libby's, más certero en la recepción y en su defensa y aprovechó bien a Fernández y Diouf para hacer daño al cuadro aronero.



La primera con sus efectivos bloqueos, mientras que la segunda con sus certeros lanzamientos, y así el equipo local se mantuvo siempre por delante en el marcador ante un rival que pasaba por una pequeña crisis en su juego.



Romina Lamas encontró en Correa una salvación, pero faltaba la aportación de más jugadoras, mientras el equipo local, en la que también apareció Holt, fue logrando una diferencia que terminó por ganar el juego (25-18).



En el tercer set empezó muy fuerte el cuadro local, pero pronto cambiaría la dinámica del juego, cuando Nykiel empezaría a dejarse ver con buenos lanzamientos por zona cuatro, mientras que el rival empezaba a tener problemas para superar la defensa visitante.



Pese a todo, ninguno de los dos equipos lograba tomar ventaja y si en un principio las sureñas lograban tomar una pequeña renta, llegaba la efectividad de Kijakova, Fernández y Diouf para cambiar la dinámica del choque.



Sería la visitante Nsunguimina la que daría ese triunfo parcial al Arona anotando los dos últimos puntos para poner el 25-27 y 1-2 en el cómputo general.



Llegaba el cuarto set y todo por decidir. El Arona Tenerife Sur salió más centrado y se puso con un claro 1-4 ante un rival al que no le salían las cosas, hasta que apareció de nuevo Kijokova. Dos puntos directos de saque pusieron el 5-6 y una nueva acción suya el 6-7.



En este set la igualdad sería máxima, aunque siempre el Arona dominando ligeramente el marcador, pero en los instantes finales salió el carácter del Fachadas Dumirol Libbys tras el 15-19, que fue cuando empezó a trabajar duro en defensa y, sobre todo, sobre Nykiel, Buenos bloqueos y el marcador que de nuevo se igualó.



El Arona Tenerife Sur seguían insistiendo en los lanzamientos de Nykiel, hasta que Lamas decidió apostar por Nsunguimina quien aprovechó para dar un giro a la trayectoria del partido.



Dos acciones suyas ponen el 20-22, Nykiel el 20-23. Diouf, que realizó un excelente partido acercó a su equipo al 22-23 y Holt empató a 23, pero llegó la temperamental Wanda Banguero para marcar las diferencias finales (23-25).

Ficha técnica 1 - Fachadas Dimurol Libby's Haris: Natalia Kvasnytsia, Marisa Fernández, Cristina Sanz, Kyra Holt, Mame Diouf, Miroslava Kijakova -sexteto inicial-, Laura Naranjo (líbero), Nuria Avero, Sara Urrea, Patricia Suárez, y Sofia Tummimo.



3 - Arona Tenerife Sur: Romina Lamas, Ana Correa, Nsunguimina, Wanda Banguero, Obi Na Ebi, Elzbieta Nykiel -sexteto inicial-, Nira Pérez (líbero), Lidia Álvarez y Sara Rodríguez.



Parciales: 18- 25 (25'), 25-18 (22'), 25-27 (30') y 23-25 (28').



Árbitros: Ángel Romero y David Fernández. Mostraron tarjeta amarilla a Romina Lamas.



Incidencias: Segundo partido de semifinales de la Copa de la Reina de Voleibol femenino, disputada en el pabellón Juan Ríos Tejera de La Laguna, ante unos 2.000 espectadores. En el palco, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz.