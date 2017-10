Betancor: "Hay personas que han dicho barbaridades sobre los eSports, como que producen obesidad infantil e incluso diabetes"

El impulsor de los deportes electrónicos en las islas a través del proyecto eSport Talent Canarias, Miguel Ángel Betancor, dijo a Efe que el Gobierno regional ha hecho lo que él le propuso desde un primer momento, que es "considerar que el espacio digital debe estar legislado".



"Es tanto lo que avanza el mundo de la tecnología que no sabemos hasta dónde va a llegar en el futuro. Por ello, el primer paso lo propuse el pasado mes de marzo, porque a la Ley (Canaria del Deporte) le faltaba el reconocimiento del espacio digital y eso es lo que ha hecho el Gobierno", indica.



Betancor señala que "está claro que la Ley del Deporte también debe considerar el espacio digital, igual que considera el urbano y el natural", y añade que "hoy en día muchos deportes ya reconocidos como modalidades deportivas utilizan ese espacio digital"



"Una ley no dice a qué deporte se juega, sino cómo se regularía el deporte. Por ello, al espacio digital hay que reconocerlo en la Ley, porque si no la misma sería vieja. Hay que empezar a regular este tipo de cosas, porque clubes deportivos ya están organizando competiciones en internet", comenta.



Betancor, catedrático universitario, indica que según el borrador del Gobierno el tema del espacio digital o electrónico "queda abierto" y que "habrá que reconocerlo para evitar que entre en conflicto con otros deportes ya existentes como la colombofilia".



"El gran salto que se ha dado ahora es que, después de todo el debate surgido en torno a los eSports, en el borrador se dice que el espacio digital tiene que estar incluido en la Ley. Lo que ocurre es que hay personas que han dicho barbaridades sobre los eSports, como que producen obesidad infantil e incluso diabetes", revela.



Asimismo, Betancor adelanta que, una vez creado el borrador, "en el Parlamento canario se entrará en debate para ver si se incluyen o no los eSports en la Ley del Deporte. El Gobierno canario ha venido a decir que el espacio digital existe y que se deja una vía abierta al futuro, porque el mundo de las tecnologías corre muy rápido".



Finalmente, el líder del proyecto eSport Talent Canarias -y a su vez exárbitro internacional de baloncesto y expresidente del Herbalife Gran Canaria- afirma que a él lo que le mueve en este tema "son los jóvenes y el deporte".



"Me he implicado en este proyecto de forma altruista, y tengo claro que los eSports son imparables y que Canarias tiene que jugar este partido y no quedarse fuera del mismo", dice.



Sin embargo, el Colectivo de Licenciados en Educación Física (COLEF) de Canarias ha expresado mediante un comunicado que "en una reunión convocada el pasado martes 17 por la Dirección General de Deportes del Gobierno regional quedó claro que los eSports no estarían recogidos en la Ley Canaria del Deporte".



Por ello, el COLEF colectivo considera que ahora debe darse un nuevo paso al respecto, pues señalan que "tampoco debe incluirse en la Ley nada referido al término Espacio digital, tal como está recogido actualmente en el Anteproyecto de Ley".



De igual forma, indica que el COLEF, entre otros colectivos representativos de la educación física y el deporte en las islas, "seguirá luchando y reivindicando la no inclusión en la Ley Canaria del Deporte de nada que tenga que ver con un mundo virtual e irreal para enmascarar ciertas actividades bajo la denominación de deporte".