Canarias reconoce el ejemplo de la jugadora trans que se abre camino en el voley

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha recibido este jueves a la jugadora del CCO Siete Palmas Omaira Perdomo, en un acto de reconocimiento al ejemplo de superación que está protagonizando y que está a punto de convertirla en la primera jugadora transgénero de la Superliga.



Nacida hace 18 años como Omar, Omy Perdomo cuenta desde hace unas semanas con ficha en el equipo filial del conjunto grancanario y entrena regularmente con sus compañeras del equipo de Superliga.



Si llegara a debutar, se convertiría en la primera jugadora española transexual que llega a la máxima categoría de un deporte olímpico (le precedieron, aunque sin llegar a ese nivel, Antía Fernández, en Segunda División Autonómica de Voleibol y Óscar Sierra, en la Tercera División de Fútbol Americano).



"El deporte nos ofrece muchísimas historias de superación personal, de reto, de normalización de realidades... y Omaira es uno de esos ejemplos de los que todos podemos aprender muchísimo", ha señalado el consejero canario de Cultura y Deportes, Isaac Castellano, al término del encuentro con el presidente Clavijo.



Omaira Perdomo ha recalcado que se siente, sobre todo, "muy agradecida" por la experiencia que está viviendo "al grupo de personas que apostó" por ella "desde el primer momento" y que le ha ayudado a dar el paso de conseguir jugar en una liga femenina.



"Lo mejor que puedo hacer es sacarle el máximo partido que pueda, porque he tenido la oportunidad de tener una voz y de ayudar a muchísima gente que vive la misma situación que yo. Y creo eso es lo más grande y lo que más tengo que valorar", ha señalado la joven.



Perdomo confiesa que aún no se puede creer lo que está viviendo, el estar formando parte ya de un equipo femenino (el filial del CCO Siete Palmas) y el soñar con debutar en la Superliga.



"Conseguirlo no está solo en mi mano. En mi mano está trabajar, entrenar y merecerlo. Todo está llegando muy rápido. Tengo que frenar un poquito y disfrutar, porque soy muy joven y me queda mucho por aprender. Ya llegará el momento de entrenar y jugar a nivel profesional. Ahora tengo que centrarme en donde estoy y en dar el 100 por cien de mí", ha manifestado a los periodistas.



La capitana del equipo de Superliga, Saray Manzano, de 21 años, internacional con España y máxima anotadora de esta temporada de la Copa Challenge europea, no tiene duda de que lo logrará.



"Creo que todo depende de ella, de que trabaje, se que lo gane. Si se propone estar con nosotras en Superliga y lo trabaja, lo va a conseguir. Depende de ella y de nuestra parte estará el apoyarla, ayudarla y, si quiere, darle algunos consejos", ha apuntado.



Saray Manzano ha reconocido que el entrenar con una jugadora transgénero ha sido algo nuevo para toda la plantilla.



"El equipo la acogió muy bien. No nos importó ninguna de sus condiciones para hacerla de menos, sino al revés, para integrarla más en el grupo y que se sintiera lo más cómoda posible con nosotras, que sintiera que estaba donde tiene que estar", ha añadido la capitana del CCO Siete Palmas.