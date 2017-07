Carla Suárez tras su eliminación en Wimbledon: "Me siento dolida"

La grancanaria Carla Suárez Navarro ha reconocido sentirse "dolida" tras su eliminación en segunda ronda de Wimbledon al perder ante la china Shuai Peng, y ha afirmado que jugó "poco solida y poco constante".



"Es una pena, es un torneo grande que siempre gusta hacerlo bien y no ha podido ser", ha manifestado Suárez, que partía como vigésimo quinto cabeza de serie en el torneo.



"A estos niveles si no estás al cien por cien tenisticamente es muy difícil ganar", ha sostenido, antes de admitir que no se encontraba con la mentalidad adecuada. "No me sentía competitiva".



La canaria cayó derrota por Peng, número 37 del mundo, en una hora y tres minutos por 6-2 y 6-2.



"Más o menos empecé bien el partido, podría haber remontado pero cometí algunos fallos de más", ha explicado.



La tenista, que venció a la canadiense Eugénie Bouchard por 6-1 y 6-1 en primera ronda, sostuvo que en este encuentro se notó "poco sólida y poco constante, algo que es básico a estos niveles".



Con la eliminación de Carla Suárez solo queda Garbiñe Muguruza como representante femenina española en el torneo, después de que cayeran eliminadas en primera ronda Sara Sorribes y Laura Arruabarrena.