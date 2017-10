Carla Suárez, con molestias en la muñeca, pone fin a la temporada

La tenista canaria Carla Suárez ha decidido poner fin a la temporada 2017, no participando en el torneo de Moscú, del 16 al 21 del presente octubre, debido a las molestias en la muñeca derecha que viene padeciendo desde hace días.



"Quería anunciarles que, debido a las molestias de muñeca que arrastro, hemos decidido no participar en Moscú y dar así por finalizada la temporada. No ha sido una decisión sencilla pero sí el camino más razonable a tomar en estos momentos", ha comentado Carla Suárez, en una de sus redes sociales.



Carla Suárez, que actualmente ocupa la cuadragésima posición en el circuito WTA, asimismo, ha indicado que tenía "la ilusión de mantener el calendario trazado en un principio" junto a su equipo y "haber buscado un buen cierre de temporada".



"Sin embargo, debemos ser consciente de la necesidad de recuperar esta lesión. Les agradezco de corazón el apoyo y el cariño mostrado durante toda la temporada, una compañía que siempre he disfrutado a lo largo de mi carrera. Voy a seguir trabajando duro en esta pretemporada para intentar llegar lo mejor posible a 2018. Confío en que nos queden momentos muy bonitos por vivir juntos. ¡Nos vemos el próximo año!", ha concluido la tenista.



Carla Suárez, ahora, dará preferencia a la recuperación de la muñeca. Así, tras una semana de reposo, iniciará la preparación específica de pretemporada, a partir del próximo 6 de noviembre.