Claudia Hernández: "Si entramos a muerte le plantaremos cara al equipo belga"

La jugadora del CV Centro Comercial y de Ocio Siete Palmas, Claudia Hernández, está convencida de que si su conjunto "entra a muerte" en el encuentro de este martes contra el Van Pelt Zoersel, podrán plantarle cara al equipo belga, en el debut de las isleñas en competición europea.



"Hemos visto un vídeo de nuestro rival en la Liga de Bélgica y lo hemos estudiado para afrontar este partido de ida de la mejor manera posible. Dependemos de nosotras mismas, y si entramos a muerte al encuentro les haremos cara, pero si empezamos relajadas o a un 40% ellas van a tener opciones de ganarnos", asegura a Efe la líbero de 20 años.



Claudia Hernández, estudiante de primer año de Educación Social y que debutó en el primer equipo del Siete Palmas con apenas 14 años de la mano de Dany López, tendrá la suerte de vivir un momento histórico en la entidad deportiva isleña, al estrenarse en Europa disputando la Challenge Cup, este martes a las 18.00 horas en el Centro Insular de Deportes.



"Cuando este año me dijeron que debutaríamos en Europa no me lo creía. Mientras juguemos el encuentro ante las belgas ya me daré cuenta de que estaré cumpliendo mi sueño, que también es el de muchas de mis compañeras", indica.



La jugadora prefiere jugar el primer partido de esta eliminatoria en casa, con el arrope de la afición.



"Al ser el primer partido europeo tendremos más nervios que nunca, y además en esta competición cambia el balón de juego, pero jugando en nuestra cancha y apoyadas por nuestros aficionados tendremos más opciones de quitarnos esos nervios de encima", manifiesta.



La joven líbero considera que su conjunto "está muy fuerte" ahora mismo y, además, no ha padecido lesiones, por lo que harán todo lo posible por ganar al representativo belga.



"La pasada temporada tuvimos mucha mala suerte, con varias lesiones, pero este año no hemos sufrido ese problema, y además estamos trabajando muy bien. Todas perseguimos lo mismo, no somos individualistas y por eso estamos ahí arriba", reconoce.



El conjunto grancanario, de la mano del técnico Alberto Rodríguez, marcha actualmente en segunda posición en la Liga Iberdrola, y espera luchar por conquistar algún título.



"Es la primera vez que me veo en una posición tan alta en la clasificación y es estupendo estar ahí. El equipo se está compenetrando bastante bien; Alberto nos está dando mucha caña y ese trabajo se ve reflejado después en los partidos. Nuestro objetivo es conseguir algún título esta temporada", dice.



A nivel individual, Claudia cree que desde su posición de líbero le está dando "vida" al equipo.



"Debido al puesto que ocupo en la cancha no puedo rematar ni sacar, pero intento animar a mis compañeras. Mi trabajo consiste en recuperar esas bolas que parece que van a ser puntos del rival, y facilitarle a mis compañeras que puedan colocar y rematar. Creo que le doy vida al equipo", asegura.



Finalmente, de las incorporaciones de este curso del CCO Siete Palmas, Claudia resalta a la colocadora brasileña Jacqueline de Souza.



"Jacqueline nos dirige y es un pilar fundamental del equipo, al igual que la receptora Saray Manzano, aunque ya la conozco desde hace muchos años. Ver que Jacqueline y Saray están en la cancha supone un punto de confianza", concluye.