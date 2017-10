Gaby Sarmiento asegura que no está enfadado con Ferino V

El entrenador argentino afincado en Gran Canaria Gaby Sarmiento, antiguo preparador del excampeón de Europa del peso welter, Ferino V, dijo a Efe que no va "a enfadarse" por la decisión tomada por el púgil, quien ha vuelto a trabajar a las órdenes de Carlos Formento.



"Ha faltado un poco de comunicación entre ambos. Ferino perdió el Europeo contra todo pronóstico y, con posterioridad al combate ante Sam Eggington no lo llamé, ni él tampoco vino por el gimnasio", apuntó.



Sarmiento reconoció que la derrota de su antiguo púgil en Birmingham, donde cedió el cinturón europeo, "dejó tocados" tanto al boxeador canario como a él mismo.



"Sé que Ferino tenía todas las posibilidades de disputar el Mundial porque, si ganaba a Eggington, se quedaba entre los tres primeros del ránking, pero nos quedamos tocados por la derrota. Tengo mucha confianza con él y su familia, que se ha portado de maravilla conmigo, y no me enfadaré por la decisión que tomó", señaló.



El técnico agregó que cuando Ferino dejó a Formento para entrenar con él en Puerto Rico (Mogán), "sufrió un calvario la gente del entorno del boxeador, como Antonio Pulido y Gustavo Sarmiento, que fueron quienes me animaron a venir a la isla y la propia familia de Ferino".



"He tratado a Ferino como si fuese un hermano pequeño y reuní un equipo de trabajo impresionante para él, que será difícil volver a repetir. Vine a Canarias para que él fuese campeón de Europa e intentase serlo del mundo y, sinceramente, me quedo con lo mejor, con ese título continental que preparamos durante dos años", manifestó.



Gaby Sarmiento cree que unos pocos días después de perder el título europeo Ferino y él debieron haberse visto en el gimnasio y analizar lo ocurrido.



"Seguir juntos habría sido la mejor manera de volver a levantarnos, porque el victimismo no soluciona nada", subrayó.



En cualquier caso, Sarmiento que en 2010 fue nombrado el mejor entrenador boxístico del mundo, está ahora centrado en dirigir la carrera del púgil alemán Ferdinand Pilz y prepara, también, a Juan Francisco Espino 'el Trota', para mejorar sus condiciones boxísticas en los combates de artes marciales mixtas.



"Ferdinand Pilz (25 años y superwelter) acumulaba 16 combates ganados, doce por KO, pero perdió el más reciente, también por KO, y se vino abajo. Este pibe alemán es también un bendito, como Ferino, y vino a entrenar aquí porque quiere levantarse de nuevo, trabajando duro", reveló Sarmiento.



De igual forma, el preparador asegura que lo están llamando desde Estados Unidos para que vuelva a entrenar en ese país, pero de momento seguirá en Gran Canaria, donde le tratan "muy bien" y, además, nació su hija.



"Estoy trabajando con este chico alemán y con 'El Trota', que lleva seis semanas viniendo todos los días a entrenar a Puerto Rico para mejorar el manejo de las manos en las artes marciales, porque sabe que ese sacrificio es necesario. Sin embargo, ahora se recupera de una pequeña lesión en su mano derecha", concluyó.