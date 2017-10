María González: "Seguimos teniendo los pies en el suelo, cualquier equipo puede ganarnos"

La central y capitana del Rocasa Gran Canaria, María González, ha dicho a Efe que pese a que el conjunto teldense sea líder invicto de la Liga Loterías de balonmano no piensan en lograr cosas mayores porque cualquier rival puede ganarle, como ya ha ocurrido en las temporadas precedentes.



"Seguimos teniendo los pies en el suelo, ya que quien conozca la Liga, Copa de la Reina y la competición europea sabe que a la mínima podemos tener bajones y que cualquier equipo nos puede ganar, como ya ha pasado otros años", destacó la jugadora tinerfeña.



La experta central reconoció que su equipo está jugando bien y con ritmo, y que las nuevas jugadoras se han acoplado bastante bien, aunque señala que "cada partido es un mundo diferente".



"Hemos sufrido muchos cambios e incorporaciones. Perdimos a María Luján y Almudena Rodríguez, que eran dos pilares básicos, pero ha sido sorprendente cómo en tan poco tiempo nos hemos adaptado tan bien", reveló.



María es consciente de que pueden llegar momentos complicados, "y ahí se verá si el equipo funciona o no".



"No hemos visto partidos de otros rivales que pueden estar arriba, aparte de Bera Bera y Guardés, pero ya digo que la Liga es muy larga y el año pasado no la ganamos al perder con conjuntos que en teoría no nos debían plantear problemas. Por ello, habrá que ir partido a partido y no pensar más allá del próximo adversario", manifestó.



Por otro lado, la jugadora no cree que la del presente curso sea la mejor plantilla de la historia del Rocasa.



"Este club ha tenido grandísimas jugadoras y plantillas, aunque este año hemos tenido incorporaciones que nos favorecen bastante en las rotaciones para llegar bien a final de temporada, ya que en las últimas campañas llegamos muy justas en lo físico", reveló.



En cualquier caso, a María le ha sorprendido la rápida adaptación de las jugadoras incorporadas este curso.



"Los refuerzos están rindiendo a muy buen nivel desde el principio de Liga. Todas aportan, aunque creo que la reincorporación de Haridian Rodríguez ha sido una de las claves de nuestro buen momento, porque es una gran pivote y está a un nivel de juego excelente", aseguró.



El Rocasa visitará este próximo fin de semana al Elche, y en la siguiente jornada recibirá al Zuazo, otro de los favoritos para estar arriba.



"La cancha del Elche es muy complicada y será difícil sacar los dos puntos allí, aunque iremos como siempre, con muchas ganas, a darlo todo para lograr una nueva victoria", subrayó.



En el plano personal, la central afirmó encontrarse bien, aunque sabe que la temporada "es muy larga y hay rachas mejores y peores".



"Estoy entrando en las rotaciones y estoy muy contenta. Cruzo los dedos para no lesionarme, y tendré que hablar con Antonio Moreno -su técnico- para no jugar en febrero -se ríe-, porque ese mes ha sido nefasto para mí en los dos últimos años", recordó.