Omy Perdomo: "Debutar en Superliga es un logro muy grande y estoy orgullosa"

La jugadora transgénero grancanaria del Club de Voleibol Centro Comercial y de Ocio 7 Palmas, Omaira 'Omy' Perdomo, ha dicho este domingo a Efe que para ella es un "logro personal muy grande" debutar en la Liga Iberdrola (Superliga) y que está "muy orgullosa" de haberlo conseguido.



La joven, que ha hecho historia al convertirse en la primera deportista transgénero española que juega en la máxima categoría de un deporte olímpico, estaba exultante por su estreno y por ganar en la cancha del VP Madrid (0-3), en la decimonovena jornada liguera.



"Para mí esto ha sido un logro personal muy grande tras llevar ocho años en el voleibol y me siento orgullosa de haberlo conseguido. Tenía confianza en que este año pudiese debutar en la máxima categoría porque soy una persona que cuando me propongo algo lo acabo consiguiendo, pero esta convocatoria ha sido inesperada", ha indicado.



Omy ha revelado desde el hotel en el que está alojada en Madrid -este lunes regresarán a Gran Canaria- que su incorporación al primer equipo se produjo tras recibir una llamada telefónica del vicepresidente y alma-máter del club insular, Juan Manuel Campos.



"Este fin de semana fui a jugar a Barcelona con el equipo de Primera Nacional, y Campos nos llamó a mi compañera Carol (Carolina Martínez Watkinson) y a mí, y nos dijo que en vez de volver a la isla debíamos desplazarnos a Madrid para incorporarnos al equipo de Superliga", ha dicho.



De esta forma, Omy intervino en el segundo set y contribuyó a la victoria del CV Centro Comercial y de Ocio 7 Palmas, que marcha en tercera posición en la tabla clasificatoria.



"Estaba en el banquillo animando a mis compañeras cuando Alberto (Rodríguez, el técnico) me dijo, "calienta, muévete", y luego, Pablo (Carballo, segundo entrenador) me mandó a jugar en sustitución de Sara Folgueira. El segundo set lo ganamos por 16-25 y yo anoté el último punto", ha rememorado.



La espigada central, de 1,87 metros de estatura, ha reconocido que estuvo nerviosa durante el choque.



"Tuve más nervios dentro de la cancha que cuando iba a entrar, pero mis compañeras me hicieron sentir muy bien en la pista, y posteriormente me felicitaron por mi debut", ha afirmado.



Una vez cumplido este sueño, Omaira Perdomo espera jugar un encuentro en el pabellón Centro Insular de Deportes, ante la afición del conjunto grancanario.



"Me habría gustado haber debutado en casa, delante de mi gente, entre otros Juan Manuel Campos y Mari (Carmen Martín), mi entrenadora, aunque la verdad es que hoy en Madrid todo el mundo se ha portado muy bien conmigo", ha comentado.



Por su parte, el técnico Alberto Rodríguez ha dicho que el encuentro ante VP Madrid era el idóneo para hacer debutar a Omy y se decidieron a dar el paso.



"Ella es una jugadora que no está acostumbrada a este nivel y estuvo un poco perdida en la cancha, pero al final hizo muy bien lo que pedimos, ya que estuvo bien situada, cumplió en defendió y estuvo ordenada en el bloqueo", ha manifestado.



Rodríguez ha asegurado que pretendían que Omy "se divirtiese" en este partido y lo consiguieron.



"Aún le queda mucho trabajo técnico por hacer, porque esto no es llegar, debutar y ya está todo hecho. Cuando tenga el nivel adecuado ya pensaremos en subirla definitivamente al primer equipo. Hoy, en todo caso, ha sido un día feliz por nuestra victoria y por su debut", ha comentado.