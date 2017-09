Las Palmas de Gran Canaria no autoriza la carrera solidaria Global Energy, prevista para el 24 de septiembre

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no autorizará la carrera urbana solidaria Bimbo Global Energy prevista para el próximo domingo 24 de septiembre, según ha desvelado este viernes el director general de Movilidad, Heriberto Dávila.



Esta competición, que se realizará de forma simultánea en 38 ciudades de 21 países, fue presentada el pasado miércoles en un acto que apoyó del Cabildo de Gran Canaria y al que asistieron el organizador del evento, Fernando Gómez; la gerente de márketing de Bimbo, Aldin Delfino, y la exgimnasta olímpica y embajadora de la carrera, Almudena Cid.



El objetivo de los organizadores era alcanzar una participación de 1.400 fondistas -cerca de 1.000 ya habían formalizado su inscritos y pagado 12 euros- en la distancia de 10 kilómetros, mientras que tenían programada otra prueba de 3 kilómetros para que se pudiera correr en familia.



"El problema no es que se cancele, sino que al Ayuntamiento no le ha llegado una petición por los mecanismos tradicionales para que dispute la carrera y la Concejalía de Deportes no le dio el visto bueno. Ellos -los organizadores- presentaron la petición a Distrito Centro, pero esta Concejalía no decide si se celebra o no", ha indicado Dávila.



"Los primeros sorprendidos fuimos nosotros -Movilidad-, al enteramos por la prensa de la disputa del evento. Ni Tráfico ni Policía ni Deportes tienen una petición para su celebración. Es inviable arreglarlo en 15 días porque estamos en alerta 4 -debido a los atentados terroristas- y hay muchas actividades para ese fin de semana", ha añadido.



El director general de Movilidad ha reconocido que es imposible que se realice este evento deportivo en esa fecha porque coincide con otros actos multitudinarios y el Consistorio carece de personal para dar una cobertura global.



"Por desgracia para los promotores la fecha de la carrera coincide con la Fiesta de la Bici, que se celebra anualmente el último domingo de septiembre en la capital. Además, está la Romería del Rosario y hay un partido de fútbol de la UD Las Palmas. Nosotros tenemos un límite de trabajadores en esta ciudad", ha señalado Dávila.



"No hay posibilidades de celebrar la carrera y la Fiesta de la Bici en la misma fecha según la opinión de Tráfico y de la Policía, porque hay que cerrar diversos lugares en la ciudad e implantar medidas antiterroristas. Es una cuestión de limitación de horas laborales de los trabajadores del Ayuntamiento y es imposible", ha resaltado.



Por su parte, la empresa Bimbo, que tenía previsto donar un pan de molde por cada participante en el evento al Banco de Alimentos de Las Palmas, dado el carácter solidario de la carrera, ha comunicado esta tarde que ha seguido el "procedimiento establecido" para que la realización de la carrera "sea posible".



Además, subraya que está convencida de que podrá "sumar" a Las Palmas de Gran Canaria al grupo de las 38 ciudades y 21 países en las que Bimbo celebrará la Global Energy Race de forma simultánea el 24 de septiembre.



"Seguimos colaborando con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para encontrar entre todas las partes una solución y que todos los eventos puedan celebrarse en la fecha prevista".