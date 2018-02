El Rocasa Gran Canaria pasa a cuartos de final ante un incómodo Boden

El Rocasa Gran Canaria se clasificó para los cuartos de final de la Copa Challenge tras empatar ante el Bonden Handboll sueco (19-19) y se clasificó para la siguiente ronda continental, después de haber ganado en la ida por 26-31.



Ambos conjuntos comenzaron el encuentro de una manera muy imprecisa en ataque, lo que hizo que el primer tanto no llegase hasta el minuto 4 por medio de la jugadora del conjunto visitante Ekaterina Lubyanaya.



El Rocasa no conseguía ajustar su defensa y el Boden aprovechaba esa situación para lograr una ventaja de tres tantos (2-5), con lo que se quedaban a solo dos de igualar una eliminatoria que, como bien había dicho el técnico insular, Antonio Moreno, no estaba resuelta tras la ida.



Sin embargo, las locales empezaron a desarrollar su mejor juego y merced a los tantos de Haridian Rodríguez y Tiddara Trojaola voltearon el electrónico (6-5), aunque las nórdicas plantaron cara hasta el final de este primer periodo, que concluyó con 11-10, en parte gracias a las intervenciones de la portera Sofíe Hansen.



Nada más comenzar el segundo tiempo, las jugadoras grancanarias se fueron de tres goles, con tantos de Sayna Mbengue y Tiddara, y entre ambos Silvia Navarro paraba un penalti a Emmy Nordmark (13-10), aunque Boden Handboll dejaba claro que iba a vender cara su posible derrota y recortaba diferencias a continuación (13-12).



Con empate a 14 el partido entró en una fase en la que de nuevo predominaron los errores ofensivos de ambos conjuntos, hasta que, tras un tiempo muerto, la visitante Johanna Widgren ponía en ventaja su conjunto con dos goles que elevaban la emoción de la eliminatoria (14-16).



Melania Falcón y Mbengue restablecían el empate a 16, pero de nuevo el Boden, con Emmy Nordmark imparable, se situaba con 17-19 a falta de cinco minutos para concluir el choque, y Antonio Moreno solicitaba tiempo muerto para intentar recomponer a su conjunto e intentar lograr el triunfo.



Un golazo de la argentina Manu Pizzo daba tranquilidad al Rocasa con solo dos minutos y medio para el final (18-19), y aunque las locales jugaron hasta el término del choque con la exclusión de Sayna, consiguieron empatar con otro tanto de la internacional argentina (19-19).

Ficha técnica 19. Rocasa Gran Canaria (11+8): Silvia Navarro; Arinegua Pérez, Haridian Rodríguez (4), Manuela Pizzo (3), Slavica Schuster (1), Sayna Mbengue (5), Tiddara Trojaola (5), Macedo, Falcón (1), Priolli, Giménez, González, Hernández, Quevedo, Sánchez y Toscano.



19. Boden Handboll (10+9): Sofie Hansen; Mariana Lopes (3), Emma Petersson, Hanna Vagstedt, Annica Olen (3), Ekaterina Lubyanaya (5), Paulina Masna (2), Elm, Daquin, Hansson, Nordmark (3), Nordstrom, Polshikova y Widgren (3).



Árbitros: Francesco Simone y Pietro Monitillo (Italia).



Incidencias: Partido de vuelta de la eliminatoria de octavos de final de la Copa Challenge disputado en el Pabellón Antonio Moreno, ante 650 espectadores, entre ellos unos 40 seguidores del conjunto sueco.