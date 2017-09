El líder Rocasa busca su tercer triunfo consecutivo ante el colista

El Rocasa Gran Canaria, líder de la Liga Loterías tras ganar los dos primeros encuentros ligueros a Porriño y Bera Bera, recibe este sábado a partir de las 18:30 horas al Balonmano Base Villaverde de Madrid en el Pabellón Insular Antonio Moreno, en un duelo que se presenta muy desigual entre el primer clasificado y el colista de la categoría.



El conjunto grancanario que dirige Antonio Moreno vuelve a la competición tras no jugar el pasado fin de semana, después de que se adelantase el partido de la segunda jornada liguera con el Bera Bera debido a los compromisos europeos del conjunto donostiarra.



Cualquier otro resultado que no sea una victoria del equipo isleño ante el Villaverde constituiría una enorme sorpresa, pero ya durante la semana la guardameta internacional Silvia Navarro recordaba que en la Liga española cualquier conjunto situado en la parte baja de la clasificación está en condiciones de imponerse a los favoritos para ganar el título.



De hecho, el Rocasa ya tiene nefastas experiencias del curso anterior, en el que sufrió derrotas inesperadas ante rivales en teoría inferiores, que dejaron a las grancanarias fuera de la lucha por el título liguero, que fue a parar al Mecalia Guardés gallego.



Antonio Moreno podrá disponer de todas sus jugadoras para afrontar este encuentro, entre ellas la central Carmen Toscano, que ha vuelto al equipo tras jugar la pasada campaña en Brasil y que manifestaba en declaraciones concedidas a la entidad insular que no podrán confiarse ante el Villaverde.



"Nuestro rival es un equipo relativamente joven y con ganas, y aunque llevan poco tiempo en la máxima categoría vendrán a intentar vencernos. Ellas no tienen mucho que ganar y nosotras sí, ya que queremos conquistar el título liguero esta temporada", ha señalado.



El partido de este sábado será arbitrado por los colegiados andaluces Alejandro Núñez y Jorge Rodríguez, y podrá ser seguido a través del canal de Youtube de la entidad de Las Remudas y también por las redes sociales del club.