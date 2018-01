Presentan una PNL para reconocer la labor de la ajedrecista canaria Sabrina Vega en defensa de las mujeres

La ajedrecista Sabrina Vega, que se ha sumado a la lucha de la ucraniana Anna Muzychuk en la defensa de los derechos de las mujeres a través del deporte al negarse a participar en el reciente Mundial de ajedrez rápido y relámpago en Ryad por la discriminación de las mujeres en Arabia Saudí, ha sido propuesta por Ciudadanos para que se reconozcan sus valores en el Congreso y se añadan este tipo de criterios para conceder la Real Orden del Mérito Deportivo.



"Las condiciones económicas han sido las mejores hasta el momento en un Mundial de este tipo. El montante de premios era muy atractivo, pero yo no voy porque me niego a ceder ante ciertas reglas de conducta", argumentó Sabrina, actual campeona de España de ajedrez.



La jugadora canaria adoptó, ante el Mundial de Ryad, la misma actitud que Muzychuk, que perdió sus títulos mundiales de ambas modalidades al no acudir al torneo como protesta por las exigencias en la vestimenta de las mujeres o el veto a los jugadores israelíes.

La formación morada también ha instado al Gobierno a incluir la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres a través del deporte entre los criterios para la concesión de la Real Orden del Mérito Deportivo.



El grupo reclama al Gobierno "que trabaje en colaboración con el Consejo Superior de Deportes a fin de modificar el Real Decreto 1523/1982, de 18 de junio, por el que se crea la Real Orden del Mérito Deportivo, a fin de que la lucha por los valores de igualdad entre hombres y mujeres en el deporte, sea un elemento valorativo a la hora de conceder estas distinciones".