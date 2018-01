Así se preparan los corredores en ‘Entrerunners’ para la Gran Canaria Maratón

Pasan unos minutos de las 19.00 horas de un día de entre semana en el Parque Romano de la capital grancanaria. Allí, en uno de los extremos del terreno de medio kilómetro de extensión en línea recta al que cada día acuden numerosos corredores, en lo que antaño fue el jardin del Hotel Metropole, una mujer va haciendo anotaciones en su libreta mientras observa de cerca como vienen y van sus pupilos, a quienes de vez en cuando anima o aconseja.

Ella es Patricia Díaz, supervisora del programa Entrerunners, una iniciativa ideada hace tres años por licenciados de la Actividad Física y el Deporte que vio la luz gracias a la colaboración con el Instituto Insular de Deportes: “Creímos conveniente que los inscritos en la Gran Canaria Maratón tuvieran a profesionales dispuestos a guiarlos durante su preparación”.

En las 20 semanas de entrenamientos, los cuatro monitores --dos dedicados a la instrucción en la distancia de 10 kilómetros y los restantes a la media maratón y la maratón-- han preparado física y mentalmente al grupo de 135 personas que participan en el programa.

“Al principio hacemos un acondicionamiento físico general para pasar luego a otro más específico de carrera competitiva. Entrenamos también la fuerza, la técnica y el fortalecimiento del core. Después de esto empezamos el trabajo con escaleras y cuestas. Implementamos estos entrenamientos con diferentes intensidades, como las series, dependiendo del nivel. Y por supuesto también impartimos charlas de nutrición o de psicología deportiva”, explica Díaz.

El objetivo que persiguen los instructores es que las personas que se apunten al programa repitan al año siguiente con la ambición de aumentar los kilómetros hasta llegar a la maratón y, cuando acaben el programa, sean conscientes de la importancia de entrenar guiados por profesionales de la educación física.

Elisabeth Curbelo, de 37 años, es primeriza en Entrerunners. Se prepara para correr los 10 kilómetros por primera vez y confiesa que está “nerviosa” por la incertidumbre de no saber si será capaz de finalizar la carrera ni en qué condiciones llegará. De lo que sí está segura es de que el año que viene, si repite, lo hará para correr la misma distancia porque no se ve preparada para los 21 kilómetros. “La verdad es que me da pena que se acabe el programa, hemos creado un buen grupo y los monitores son excelentes: te guían, te marcan las pautas, te hacen los ejercicios, aprendes a cómo prepararte”.

Según Díaz, el componente social es “fundamental” en Entrerunners: “De aquí han salido grupos de amistad que prevalecen desde la primera edición y para nosotros es impresionante ver como comparten una pasión”, explica.

Andrés García, de 65 años, es repetidor en el programa: “el año pasado me apunté por primera vez y noté mucho la diferencia, aquí te marcan las pautas y, al entrenar con compañeros, existe ese pique sano por no llegar el último”, asegura.

García finalizó en 2017 los 21 kilómetros en la Gran Canaria Maratón y, aunque tenía intención de aumentar hasta los 42 kilómetros, un problema con el menisco le ha impedido correr la maratón y se tendrá que conformar con la distancia de 10 kilómetros.

“Correré y me operaré. Llevo inscrito desde principios de 2017 y, aunque estuve parado tres meses haciendo solo recuperación, las ganas me pueden, tengo mucha ilusión y ganas de repetir. A ver si el año que viene ya puedo con los 42 kilómetros, que es la pieza fundamental, la razón por la que Entrerunners se hace”, afirma García.