Más de 2.000 menores toman parte de La Isleña Mini Maratón

El Cajasiete Gran Canaria Maratón ha finalizado la primera jornada con la Isleña Mini Maratón, una carrera en la que han participado cerca de 2.000 menores que han demostrado que la capital grancanaria cuenta con una cantera que garantiza la continuidad de esta importante prueba.

Los atletas, de entre 5 y 17 años, demostraron que nada tienen que envidiar a los deportistas más experimentados y culminaron las distintas distancias, que abarcaron desde los 200 a los 1.600 metros, con profesionalidad y dentro de unas marcas más que respetables.

En las categorías sub 8 femenino y masculino fueron Florencia Santana y Pablo Dopico, respectivamente, los primeros en llegar a la meta, en la sub 10 las primeras plazas fueron para Mischel Ascanio, por las chicas y Miguel López, por los chicos, y en la sub 12 los ganadores fueron Inka Peltola y Arnaudis Galván.

Por su parte, en la categoría sub 14, el triunfo de las mujeres fue para Aitana Pérez, mientras el de los chicos fue para Isak Skogen, y en la sub 16 resultaron ganadores Lucía Valido y Xun Felipe Yang. Finalmente, los triunfadores de la sub 18 fueron Ilenia Rodríguez y Carlo Romero.

La Isleña Mini Maratón ha sido una fiesta en la que las promesas del atletismo canario han dejado claro que es el evento atlético infantil más participativo de Canarias, y a la vez un encuentro divertido y saludable que busca fomentar el interés de los más pequeños y jóvenes por la práctica deportiva.

El Cajasiete Gran Canaria Maratón arrancó este sábado a las 10:30 horas, cuando se dio el pistoletazo de la salida a las más de 5.000 personas que convirtieron el Paseo de Las Canteras en una pista llena de colorido; el que formaban el amarillo, el naranja, el lima, el turquesa, el rojo y el azul de las camisetas de los participantes. Este domingo se celebra la prueba reina y las pruebas de 21 y 10 kilómetros.

Amplia asistencia médica

Ambas pruebas contaron con la asistencia médica de Hospital Perpetuo Socorro, que desplegó un hospitalito con médico, dos diplomados universitarios en enfermería de urgencias (DUE), dos auxiliares y dos ambulancias, una de ellas de soporte vital avanzado. Además, se habilitó a dos doctores y dos DUE, que se desplazaron en bicicletas, equipados con desfibriladores externos semiautomáticos y con mochilas equipadas con todo el material preciso para atender y estabilizar cualquier urgencia médica. Se situó asimismo en la zona de familiares un dispositivo sanitario con un médico y un diplomado en enfermería junto a una tercera ambulancia con soporte vital básico.