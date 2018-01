LEE BAINS III & THE GLORY FIRES - YOUTH DETENTION

No deja de ser curioso que el mejor disco de punk rock nos llegue desde unas coordenadas tan inusuales como Birminghan. No el Birmingham de UK, cuna de Swell Maps, sino el de Alabama, tierra de adoradores de Lynyrd Skynyrd, barbacoas y carreras de NASCAR. Lee Bains III & The Glory Fires son oriundos de esa tierra y Youth Detention supone un reflejo de la lucha contra los problemas raciales y el sistema de castas no oficial del sur. La temática de los 17 furiosos temas que forman parte de su tercer disco bascula entre la decadencia de las instituciones culturales, la disparidad racial, la marginación de las minorías y las contradicciones de la tradición. La indignación parece justificada, especialmente después de las soflamas supremacistas en Charlottesville este otoño, un caso que da repercusión mediática a un problema enquistado durante siglos.

Podríamos definir a música de Lee Bains como Punk Sureño espiritual, orgullosamente anti racista y apasionadamente rabioso. Con un enfoque en plan bulldozer en su contenido, y un entusiasmo inquebrantable a lo largo de los 17 temas que dan forma a este Youth Detention incluyendo seis temas con signos de exclamación en los títulos (sí, te los están GRITANDO). Encontramos una exploración multiangular de la forma en que Birmingham (o, ya que estamos, casi cualquier ciudad del Primer Mundo) socializa y educa a sus hijos a través de marcar claramente líneas raciales y de clase; a estas alturas uno casi se emociona cuando un grupo punk grita acerca de la conciencia de clase. Esta indignación e insatisfacción podrían y deberían ser fomentadas en cualquier lugar del planeta en estos días. Este disco demuestra que la música es (o debería ser) tan efectiva en la defensa del cambio, en la denuncia de las cicatrices de la intolerancia y la injusticia. Existe tanta ira reaccionaria en todas partes en el paisaje social estadounidense actual que se agradece una banda que lucha contra su entorno cultural sin recurrir al panfletismo.

Youth Detention es álbum extenso e implacable que provoca una sensación comparable a ser arrastrado en una manifestación masiva, que destaca especialmente en la poesía y el salvajismo en las letras impresionistas, febriles y (oh sí) relevantes. Musicalmente encontramos punk sucio, que a veces tira hacia el hardcore (en ocasiones oigo a Hüsker Dü) y otras a las bandas sureñas más reivindicativas (Drive By Truckers, los primeros Hold Steady). Pero puedes sacar a un chaval del sur, pero nunca el sur de un chaval; las raíces folks siguen ahí (Petty, Springsteen). A pesar de su longitud (17 temas, más de una hora) el disco es coherente y conserva unidad gracias a las atmósferas sonoras entre pistas; voces de manifestantes que preceden a “I Can Change”, o un loop de una canción infantil sureña antes de “Crooked Letters” que puede el mejor tema del disco, junto a “Whitewash”, una poderosa crítica de cómo se construye la blancura (de piel) en los Estados Unidos.

Esta cruda descripción de la vida en el abismo escupida con la pasión de un encantador de serpientes puede parecer una empresa ambiciosa para Lee Bains III y Glory Fires, pero, en serio,estas 17 melodías entregadas a velocidad meteórica son una obra maestra del punk rock.

