No hubo investidura en el parlamento catalán. Cataluña vuelve a estar bloqueada. El Constitucional desestimó el recurso de Puigdemont y Junts Per Catalunya, se dio la razón a sí mismo y confirmó que mantiene la prohibición a la investidura de Puigdemont si no se entrega previamente. En respuesta, el presidente de la mesa del Parlament, Roger Torrent, de Esquerra Republicana, decidió aplazar la sesión de investidura hasta que el Constitucional garantice el derecho de Puigdemont a asistir al pleno y deshaga lo que llamó “chapuza jurídica para no contradecir al Gobierno español".

Joaquín Urias es Profesor de Derecho Constitucional y ex letrado del Constitucional EFE

Para entender este embrollo hablamos con Joaquín Urias, Profesor de Derecho Constitucional y ex letrado del Constitucional, experto jurídico que ha mantenido un análisis durísimo del insólito recurso del tribunal.

Estas son algunas de las claves que nos ha dejado el jurista:

"Cuando la Constitución dice algo favorable a los independentistas el TC no lo aplica" "España es un estado de derecho con fallos donde se aplican las leyes solo cuando conviene a quien las aplican" "Cuando no interesa dejamos de aplicar la ley" "Los que dicen defender la Constitución sólo defienden la unidad de España" "La del TC es una decisión sin ningún respaldo constitucional, es una decisión política para contentar al gobierno, para no contradecirlo" "Es dudoso que Puigdemont haya cometido algún delito" "Si Puigdemont consigue suficientes votos en la cámara legalmente tendrá que ser presidente" "El Constitucional está haciendo el trabajo sucio al gobierno" "Frente a la Cataluña independentista y Puigdemont todo vale" "El TC esta facilitando al gobierno que parezca que todo es ilegal e inconstitucional, cuando en realidad es un problema político" "La mayoría del TC, que está sometido al gobierno, admitirá el recurso preventivo de Puigdemont"

