Los balineses reciben su año nuevo con un día de silencio. Durante veinticuatro horas no pueden trabajar, irse de fiesta, divertirse o viajar. Ni siquiera encienden la luz. Sólo meditan. Se callan y se escuchan. Limpian y ponen en orden las cosas del alma para el año que empieza, me cuentan mis amigos Nuria y Óscar, que son como balineses para mí, porque sus conversaciones consiguen sacarme del ruido y la furia y dejarme meditabundo. Necesito un día de silencio porque hace demasiado que sólo oigo Cataluña. Necesito un día de silencio para ver realmente qué está pasando, qué es importante, dónde estoy, dónde estamos, hacia dónde nos dirigimos.

En la era de la lasaña informativa, como la llama Óscar, en la que todo desaparece aplastado por la siguiente capa de tuits, noticias, bulos, memes, selfies, gifs y vídeos de gatitos, debería ser obligatorio un día de silencio, aunque sólo fuera por callarnos un poco la boca y dejar de oírnos un rato. Quizá así empezaríamos a escucharnos.

Hablaba de todo esto con mis maestros balineses porque tenemos la sensación de que, después de unos años ilusionantes de rebelión y esperanzas de transformación, estamos entrando en una fase de oscuridad e intolerancia en la que el mundo se precipita cada vez más veloz y furioso hacia la estupidez, la destrucción y el fanatismo. Y enfrente nadie es capaz de articular una alternativa estimulante.

Este 2018 se cumplen 10 años del inicio de la crisis que generó una respuesta masiva de movilizaciones y movimientos sociales dispuestos a plantarle cara al capitalismo, su desigualdad y su miseria. Una década después del estallido, no sólo no se han solucionado los problemas que lo provocaron sino que la burbuja empieza a llenarse de nuevo, la precariedad es crónica y han llegado los Trumps y los Brexits que se han llevado por delante a las fuerzas del cambio y la lucha social. Eso vendrá luego, reconocen incluso las izquierdas que utilizan las fronteras y las banderas para combatir contra el capital y la desigualdad. Pero del futuro no puedes fiarte. Lo llaman porvenir porque nunca viene, que decía Ángel González.

Así nos ha ocurrido, que lo que ha venido no es año nuevo, es año viejo, porque llevamos demasiado tiempo sin hacer una cura de silencio, sin limpiar la despensa que nos huele a armario cerrado con la ropa de abuelo. Necesitamos un día de silencio para volver a poner las cosas en su sitio, para repetir que seguimos atrapados con este gobierno en el mismo temporal de nieve y para devolverle el lugar principal que les corresponde al paro, los desahucios, la precariedad, la educación, la sanidad, la dependencia, la regeneración, la participación o la transparencia. Para darnos cuenta de lo que cuenta.

Mis balineses me hablaron de un pequeño proyecto de aprendizaje a través de la música que han puesto en marcha con chicos de distinta procedencia en un colegio de Sevilla. Algo me dice que estas ideas tan pequeñas que no se ven desde ahí arriba, son las que pueden hacer un gran cambio. Son nuestro día de silencio, nuestra respuesta al ruido, el lugar en el que construirnos y reconstruirnos al margen.

Si quienes disfrutáis de nuestros contenidos, hacéis una aportación al programa, la que sea, podremos seguir haciendo esta radio y este periodismo.