Dónde está la izquierda cuando más se la necesita. Cuando más tendría que estar respondiendo al desencanto y la precariedad de las clases trabajadoras, deja que la ultraderecha y el nacionalismo le coman la tostada. Hubo un momento en Sudamérica y Europa en el que se atrevía a desafiar al orden establecido, en el que consiguió representar los deseos de cambio, igualdad y justicia de las mayorías. Pero el rearme y la ofensiva neoliberal, unidos a sus propios errores y desgaste, la han hecho retroceder, dejándole el camino libre a los fascismos y los populismos de bandera, que les pasan por encima.

Cómo no. Al menos proponen una revolución, aunque sea una contrarrevolución de los de abajo contra los de fuera y contra los de más abajo para renovar a los de arriba. Pero es más de lo que está haciendo la izquierda que ni está ni se la espera. La izquierda en este país está desaparecida. En Cataluña hay una rebelión, más catalanista que anticapitalista, más reformista que rupturista, en parte incluso reaccionaria, pero que se enfrenta a un régimen abusivo y corrupto, para construir una república.

Me pregunto por qué la izquierda española no está defendiendo en bucle el republicanismo que es su seña, por qué no le hace una enmienda a la totalidad a este Estado, por qué no promueve una rebelión más allá, para todos los ciudadanos de este país, contra todas las élites y no sólo contra un régimen sino contra el sistema capitalista que es el origen de toda explotación corrupta y represiva.

Una respuesta es que ha caído bajo el fuego cruzado entre las trincheras desde las que los nacionalistas han aprovechado para quitarse a la competencia. Eso es cierto pero no puede ser una excusa sino la motivación para ofrecer una alternativa más audaz y sugestiva que vaya a la raíz del problema y conecte con las necesidades de la gente. Lo hicieron los alcaldes y alcaldesas del cambio, confiemos que la fiebre nacional no contagie también a la política local.

¿Pero, hoy, dónde está la izquierda? Al fondo a la derecha está el PSOE mientras Pedro Sánchez no demuestre lo contrario. Al fondo de sí misma, ensimismada, está la nueva izquierda que se parece demasiado a la vieja: Podemos se ha vuelto definitivamente Pablista y se hunde con el desplome de Iglesias, Garzón le cuestiona la confluencia, las crisis se airean, la disidencia se purga y se discute más con los de dentro que con los de fuera. La izquierda hace de las suyas, ponerse la zancadilla, mientras la derecha se pasea.

La derecha se pasea por ambas aceras en Cataluña y por las encuestas y el Parlamento en España. La hegemonía de las derechas sólo se acabará con la armonía de las izquierdas. Deberían cuestionarse menos y dar más respuestas. Tienen un mundo de dos años y unas municipales de por medio para darle la vuelta, pero ya va siendo hora de que vuelvan.

