Artur Mas afirma que “aún no tenemos todo lo necesario para la independencia real de Catalunya”

Artur Mas no cree que aún no está todo listo para que la independencia de Catalunya sea posible. El expresident catalán asegura en una entrevista en el Financial Times que "aún no tenemos" todo lo necesario para separarse de España. "Nos hemos ganado el derecho a ser un país independiente", dice Mas. "La cuestión ahora mismo es cómo ejercemos ese derecho, y hay decisiones que tomar en ese sentido. Esas decisiones deben tener un objetivo en mente: esto no va solo de cómo proclamamos la independencia sino de realmente convertirnos en un país independiente".

Las declaraciones de Mas, que vienen a sugerir que la declaración de independencia unitalteral no es suficiente o incluso puede ser contraproducente para la independencia de Catalunya, encajan con los últimos movimientos del PDCat, el partido al que pertenecen él y el expresident Puigdemont. Varios dirigentes de esta formación advierten de que "las prisas pueden estropear el sueño".