Un vídeo muestra el momento en que los mossos disparan contra un terrorista en Cambrils

Un vídeo filmado por un turista británico con su móvil en Cambrils en la noche del jueves muestra los últimos momentos de uno de los miembros del comando terrorista antes de ser abatido por los mossos. Viste una camiseta naranja y lleva puesto lo que en ese momento parecía que podía ser un cinturón con explosivos, que resultó ser simulado. Además, llevaba un objeto en la mano.

