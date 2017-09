Romeva se inclina por la declaración de independencia en 48 horas si gana el sí

El conseller para Asuntos Exteriores de la Generalitat de Catalunya, Raúl Romeva, se ha inclinado este jueves por que el Parlamento catalán apruebe una declaración de independencia, 48 horas después de publicados los resultados del referéndum convocado para el 1 de octubre, en el caso de que el resultado sea un "sí".

Romeva ha comparecido en rueda de prensa en Bruselas para explicar la posición de la Generalitat ante la consulta convocada para el próximo domingo, declarada ilegal por el Tribunal Constitucional.

Tras indicar que las encuestas muestran que el 80 por ciento de la población en Catalunya desea votar, independientemente de que esté a favor o no de la independencia, Romeva ha dibujado un escenario con dos opciones. Si el resultado del referéndum es un "no" "lo admitiremos, dimitiremos y convocaremos elecciones regionales" y si es un "sí", 48 horas después de la publicación de los resultados el "Parlamento catalán aprobará una declaración de independencia".

El pasado martes y con motivo de la entrega de un premio en Bruselas a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, se le preguntó si habría una declaración unilateral de independencia si la consulta no se realizaba o la participación no era representativa, a lo que respondió que ese asunto atañe "al (poder) Ejecutivo, no al Legislativo".

Raúl Romeva dió por hecho que el referéndum se celebrará e insistió en que en España se está vulnerando el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (UE) sobre el respeto a la libertad y al Estado de Derecho e hizo un llamamiento a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo para que advierta de la necesidad de cumplir dicho artículo.

En su intervención ante los medios insistió en la necesidad de que se abra una "diálogo político" en el que cada parte exponga su posición, "pero sin precondiciones" y se quejó de que existan "alcaldes en estos momentos que están perseguidos judicialmente".

Romeva afirmó que está en entredicho "la credibilidad de la democracia en España" y preguntado por si teme que se produzcan disturbios en Catalunya el próximo domingo, señaló que "nunca ha habido actos de violencia en las manifestaciones masivas celebradas en Barcelona" y dijo que las instituciones catalanas "siempre han estado en contra de los actos de violencia".