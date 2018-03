La Plataforma por Tabarnia sale a la calle en Barcelona

La Plataforma por Tabarnia ha dado inicio hoy a su movilización en Barcelona, en la que han participado varios miles de personas, con una ofrenda floral al monumento a Rafael Casanova, icono del soberanismo y uno de los epicentros de cada Diada del 11 de Septiembre en Catalunya.

La ofrenda, a la que finalmente no ha asistido el autoproclamado "presidente de Tabarnia", el dramaturgo Albert Boadella, ha marcado el inicio de una manifestación que ha recorrido el centro de Barcelona, hasta llegar a la plaza Sant Jaume, frente al Palau de la Generalitat.

Algunas de las proclamas de los asistentes han sido "Yo soy tabarnés", "Yo soy español", "Boadella, president" o la versión del "Que viva España" de Manolo Escobar. Irónicamente, usando mensajes comunes en las manifestaciones soberanistas, también han gritado "libertad", "fuera las fuerzas de ocupación" o "las calles serán siempre nuestras".

Los manifestantes han portado pancartas como "Seny y senyera, Tabarnia se queda", "Como Casanova, defiendo España" o "Somos y seremos españoles", y algunas caretas de Albert Boadella. Han sido mayoritarias las banderas españolas, pero también se ha visto algunas de Tabarnia y otras pocas catalanas.

El portavoz de la Plataforma por Tabarnia, Jaume Vives, ha asegurado que "Rafael (Casanova) nos pertenece" y ha defendido que el hecho de que el soberanismo se referencie en su figura es "la gran demostración de cómo han falseado la historia".

Esta movilización llama a "todos los tabarneses, catalanes, españoles y europeos" a "exaltar la fraternidad y el optimismo frente a la búsqueda de la ruptura y la falsa diferenciación", según reza la convocatoria de la misma.

"Nunca seremos un partido político"

Por su parte, el presidente de la plataforma, Miquel Martínez, ha asegurado que llegarán "tan lejos como el independentismo quiera llegar", con lo que, si ellos vuelven a presentar una declaración unilateral de independencia, Tabarnia presentará un plan alternativo.

Martínez ha aclarado que Tabarnia "no será un partido político" y que no tiene apoyo de ningún partido porque, según Martínez, no lo necesita, aunque sí ha aclarado que ellos apoyan a los partidos constitucionalistas.

"No podemos dejar que los independentistas lleven a Catalunya al desastre. Nosotros nunca llevaremos la iniciativa y nunca seremos un partido político, pero siempre estaremos como elemento de presión contra ellos", ha explicado al inicio de la movilización.