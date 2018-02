Los audios de los Mossos del 1-O: "Priorizad la asistencia a los heridos"

Los Mossos d'Esquadra destinados al operativo policial del 1-O en Barcelona se sorprendieron de la intervención en los colegios electorales de los antidisturbios de la Policía Nacional para impedir la votación. Así se desprende de una serie de audios publicados por el periódico La Vanguardia, que también muestran una falta de coordinación entre los Mossos y la Policía Nacional para organizar el operativo.

Una vez los agente autonómicos comunicaron las primeras cargas, recibieron la orden de "auxiliar a los heridos" y "dar consejo a las personas que se encuentren en las inmediaciones" de los colegios electorales. "El CNP antidisturbios se está acercando a la Barceloneta. Están llegando. Acaban de llegar furgonetas del CNP. Están cargando", explica uno de los agentes de la policía autonómica a la central en los audios que abarcan desde el arranque de la jornada hasta el mediodía.

"Están cargando contra todos", añade otro agente en un audio en el que se escuchan con los gritos de los ciudadanos. Poco después de que empiecen las cargas, pasadas las 9:00 de la mañana, los agentes autonómicos reciben la orden de "priorizar la asistencia a las personas que hayan podido resultar heridas".

A lo largo de la mañana, las patrullas de los Mossos en Barcelona van informado sobre diferentes heridos en una jornada que los agentes calificaban de "pacífica" a pesar de que no podían acceder a los colegios electorales. Los agentes reciben entonces instrucciones "para mantener" su seguridad y "la de la gente de los colegios". Estas directrices llegan a las 9:43 de las mañana: "Para todos los efectivos de Sant Andreu, en caso de carga de la Policía, nuestra tarea es auxiliar a los heridos y dar consejo a las personas que se encuentren en las inmediaciones".

"La gente empieza a faltar y a insultar", explica a la central uno de los Mossos, que asegura que la gente "está cortando la calle contenedores" como respuestas a las cargas de la Policía Nacional. "La gente se está poniendo nerviosa. Hay un tumulto bastante importante". Pasadas las 11:00 algunos agentes reciben la orden de no intervenir en algunas de las zonas de la capital condal. "Usted no intervenga, usted no intervenga". "Por favor, manténganse al margen", son algunos de los mensajes que reciben las patrullas.

La actuación de ambos cuerpos judiciales ha derivado en varias investigaciones judiciales. Mientras en Barcelona un juez investiga las cargas de la Policía Nacional, la Audiencia Nacional y varios juzgados catalanes llevan a cabo pesquisas sobre la inacción de los Mossos para impedir la votación.

En su declaración como testigo ante el Tribunal Supremo, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos acusó a los Mossos de facilitar la celebración del referéndum y afirmó que el dispositivo de la policía autonómica no estaba diseñado para cumplir la orden del TSJC para impedir la votación. Por contra, el exconseller de Interior, Joaquim Forn, recuerdan que el TSJC indicó que se debía parar el 1-O sin afectar a la convivencia ciudadana, algo que defienden que hicieron los Mossos, a diferencia de los cuerpos policiales estatales.