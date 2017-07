Después de las medallas: 25 años de las libretas de ahorro para los deportistas de Barcelona'92

Los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 se recordarán por la transformación que trajeron a la ciudad y por las 22 medallas que consiguió la delegación española. Detrás de los éxitos también había un programa económico para asegurar el futuro económico de deportistas y premiar su esfuerzo, la Libreta Campeones impulsada por "la Caixa", de la que, al igual que los JJOO, este 2017 se cumplen 25 años.

En conjunto, la inversión total de "la Caixa" ascendió a 50 millones de euros, 8.125 millones de las antiguas pesetas, a través de las 676 Libretas Campeones que repartió –muchos deportistas lograron varias, siendo la natación el deporte que más libretas consiguió con 130. De esa cantidad se han entregado ya 23,4 millones y quedan otros 26,6 millones de euros pendientes de cobro.

Un acto este martes en la sede la entidad financiera en Barcelona ha conmemorado los 25 años de la Libreta Campeones, ideada en julio de 1988 para contribuir económicamente a la pensión de los deportistas españoles que obtuviesen éxitos deportivos internacionales entre los JJOO de Seúl '88 y Barcelona '92. La iniciativa, además de apuntalar el futuro económico de los deportistas, premiaba los récords y los resultados en las citas internacionales.

Los premios oscilaban entre los 30.000 y 600.000 euros en función de los récords absolutos, las medallas y los buenos resultados de los deportistas. Al cumplir los 50 años, los deportistas pueden decidir cobrar la cantidad de su libreta directamente o como una renta mensual. 313 atletas recibirán la cantidad de su Libreta Campeones a partir de 2018, 34 la cobrarán este año y 190 ya lo han hecho.

Además de los dirigentes de la entidad financiera y del olimpismo español, el evento ha contado con un diálogo entre Fermín Cacho, medalla de oro en atletismo en el 92; Almudena Muñoz, medalla de oro en judo; y José Manuel Moreno, medalla de oro en ciclismo en pista, que ha mostrado su disposición a participar en los JJOO de Tokio '20.

"Yo tenía 23 años y me quedaban 27 para cobrar 125 millones de pesetas. Al llegar a mi pueblo un amigo me dijo que la guardara en un cajón y me olvidara. Lo hice y ahora se lo agradezco porque tengo un futuro asegurado gracias a la Libreta", ha dicho Moreno. "La Libreta me cambió la vida y me dio mucha tranquilidad por el futuro de mis hijos", ha añadido Muñoz.

"Nos gusta pensar que la Libreta Campeones contribuyó a unos Juegos Olímpicos perfectos", ha afirmado el presidente de la Fundación Bancaria "la Caixa", Isidro Fainé, que ha ensalzado la figura del Juan Antonio Samaranch "no solo como ideólogo de la Libreta Campeones sino también por todo lo que supuso para Barcelona '92, y el olimpismo y lo que ha representado para "la Caixa"".

Fainé también ha destacado el papel de Josep Vilarasau, que en 1992 era el primer ejecutivo de "la Caixa", en la puesta en marcha de la Libreta. Por su lado, el presidente de CaixaBank, Jordi Gual, ha destacado que "la mejor herencia que CaixaBank podría haber recibido es este ejemplo de generosidad hacia el mundo del deporte y que en la medida de lo posible intentaremos mantener".

En su intervención, el presidente del COE, Alejandro Blanco, ha destacado el apoyo de CaixaBank al olimpismo y a sus valores. "Su respaldo a programas como ADO ha jugado un papel clave para materializar el gran salto de calidad del deporte español en las últimas décadas en el ámbito internacional", ha subrayado.