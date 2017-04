Libros para entender y cambiar el mundo

Sant Jordi, los libros salen a la calle. Nuestros libreros nos ofrecerán las principales novedades de la temporada. Probablemente nos será más fácil localizar aquellos títulos que vienen acompañados de una campaña publicitaria más o menos potente. Pero sin mucho esfuerzo, justo con un poco de interés, también podremos encontrar libros y publicaciones que han sido escritos por remover conciencias, para suscitar una mirada crítica ante el mundo y sus problemas, para estimular una actitud comprometida, para suscitar la revuelta o por contagiar la solidaridad. Libros que quieren ser una semilla para cambiar el mundo. He aquí algunas sugerencias.

Ishmael Reed, Mumbo Jumbo. La fuga

Papa LaBas es un doctor hudú; su cuartel general, un lugar donde comercia con joyas, cartas astrales, hierbas, pociones, velas, talismanes, es la Katedral Mumbo Jumbo de Nueva York en los años Veinte. La época del Renacimiento de Harlem, de las bandas de calle, del racismo y de la guerra sucia de Estados Unidos contra Haití. Y también es la época del jazz, una nueva música que lleva en sí el germen del contagio de Jes Grew, una epidemia que obliga a la gente a bailar hasta el agotamiento. LaBas se ve involucrado en la búsqueda del texto sagrado del Jes Grew, enfrentándose a la temible Orden del Cardo y el último descendiente de los Templarios. Mumbo Jumbo es una novela hard-boiled satírica que deconstruye la civilización occidental y la analiza a través de un cambio de perspectiva, poniendo la cultura afroamericana en el centro de la narración; no en vano el famoso crítico literario Harold Bloom identifica Mumbo Jumbo como uno de los libros más significativos del Canon occidental.

Isabel Benítez y Homer Rossetti, Panrico, la vaga més llarga. Edicions 1979

La lucha de las trabajadoras y trabajadores de Panrico supone un claro ejemplo de dignidad y valentía contra una lógica económica y social inhumanas. Se trata de un conflicto que irrumpe en una etapa de ataque a los sectores de la clase trabajadora que habían conquistado las mejores condiciones laborales durante las últimas décadas. En este contexto, la huelga indefinida que se convoca en octubre de 2013 en la fábrica de Panrico en Santa Perpètua de la Mogoda coge todo el mundo por sorpresa. Bajo el lema 'Cero despidos, cero recortes', mantienen un pulso de hasta ocho meses con la dirección de la empresa pero también con el gobierno de Artur Mas y la dirección del sindicato mayoritario en la planta, CCOO, y protagonizan la huelga más larga conocida desde la transición. A partir de la lucha de Transportes Metropolitanos de Barcelona por los dos días de descanso (2008), el conflicto de Coca-Cola en Fuenlabrada y la huelga de las plantillas externalizadas de Telefónica-Movistar (2015), Panrico: la vaga més llarga intenta recuperar algunos de los elementos clave a la hora de obtener derrotas y victorias en las luchas laborales.

Varios Autores, Llums i taquígrafs. Atles de la corrupció, el frau i la impunitat als Països Catalans. Pol·len Editorial

La obra, de cuatro volúmenes y setecientas páginas, recoge la corrupción en los Países Catalanes durante estos últimos treinta años. Ha sido coordinada por David Fernández y Alex Romaguera, entre otros, con el apoyo de la plataforma X-limpio y el Grupo de Trabajo contra la Corrupción en Cataluña. Nace también de las múltiples preguntas sin responder que suscitó la comisión de investigación sobre el caso Pujol, que David Fernández mismo presidía el Parlamento de Cataluña. "Cuando pones cifras y ves cómo ha evolucionado la corrupción en nuestro te preguntas cómo es que no hay una revuelta popular', dice David Fernández. Porque las cifras que contiene el libro son contundentes: en los Países Catalanes hay 605 encausados por corrupción, 147 investigaciones abiertas y 700 causas por fraude fiscal. Incluidos los presidentes Jordi Pujol, Jaume Matas y Francisco Camps. Más datos: el 17,58% de los consejeros de gobierno de los Países Catalanes en el periodo 1980-2010 han sido encausados y ocho, condenados. Hay que añadir que el 75% de los ministros del último gobierno Aznar han sido investigados o encausados en varias causas, que ha habido miembros de gobiernos encarcelados (Francisco Granados y María Antonia Munnar), y dirigentes de las cajas de ahorros ante el banquillo de los acusados, junto a dirigentes del sindicalismo o empresarios de la construcción.

Graziano Graziani, Atles de les micronacions. Males Herbes

Según el autor y antropólogo romano Graziano Graziani, el Atles de micronacions, traducido por Lucía Petrelli, es una forma de literatura híbrida entre la investigación, la historia y la broma. ¿Has oído hablar del Imperio de Atlantium? ¿Sabrías señalar en el mapa el Reino Gay y Lésbico de las Islas del Mar del Coral? ¿Te gustaría conocer el sistema político de un lugar llamado República de Minerva? ¿Te han contado quien fue Norton I Emperador de EE.UU.? Graziano Graziani ensancha el mundo que conocemos haciéndonos viajar por 56 micronaciones, minúsculos territorios que un buen día declararon la independencia. Cada micronación va asociada a historias extraordinarias de rebeldía y, muy a menudo, a un sentido del humor que pone en duda la misma legitimidad de los "estados" reconocidos. Puede haber muchos motivos para fundar tu propia micronación. Pueden ser razones políticas, fiscales o lúdicas y basta. Lo que este libro nos demuestra, con lucidez e ironía, es que el hecho de fundarlas es una práctica mucho más extendida de lo que pensamos, y que la realidad siempre irá unos cuantos kilómetros por delante de la ficción.

Nacho Parra y Carlos Viñas, Sankt Pauli. Un altre fútbol és possible. Tigre de Paper

Este no es un libro de fútbol. Es algo más que una recopilación de anécdotas, datos, goles y jugadores de un club concreto. A partir de la descripción de la trayectoria deportiva del Sankt Pauli hacemos un recorrido por la historia de Alemania, desde su proceso de unificación en el siglo XIX hasta la actualidad. Victorias y derrotas se mezclan con episodios de luchas sociales y reivindicaciones obreras, de resistencias al nazismo y manifestaciones ecologistas y antinucleares. Ascensos y descensos, ocupaciones de viviendas, apoderamiento popular, creación de la Bundesliga, gentrificación, cultura de grada, antirracismo, antifascismo y antisexisme. El Sankt Pauli es mucho más que un simple equipo de fútbol. Es una manera de entender el deporte y su arraigo en el barrio, en la comunidad, en el entorno cotidiano. Es una metáfora social de una ciudad, Hamburgo, y de un país. Pero nada es idílico. Tampoco el Sankt Pauli es un club que transita por el fútbol profesional abordando las contradicciones propias del fútbol moderno actual donde el negocio todo lo impregna. Descubrimos, pues, que hay detrás de esa calavera con que todo el mundo identifica al FC Sankt Pauli los piratas de la liga.

Philipp Blom, La fractura. Vida y cultura en Occidente 1918-1938. Anagrama

Si en Años de vértigo Philipp Blom pintó un fresco detallado y lúcido de la próspera y florida década y media que precedió a la Primera Guerra Mundial, aquí, en La fractura, nos ofrece un vastísimo panorama de las dos décadas anteriores al segundo conflicto bélico internacional del siglo pasado. El autor aborda desde ángulos inesperados los problemas que marcaron el periodo de entreguerras, llamando la atención sobre una pluralidad de eventos e individuos, algunos de ellos no siempre conocidos por el gran público, y analizando un amplio espectro de temas, que van de la danza y la música a la política, la economía y la técnica, sin olvidar la literatura y la arquitectura, entre otras disciplinas artísticas. Y el alcance geográfico es igualmente extenso: desde los hospitales ingleses a los que fueron a parar miles de soldados afectados por la entonces desconocida "neurosis de guerra" hasta la Italia prefascista y su Estado Libre de Fiume, gobernado por el extravagante poeta Gabriele D'Annunzio, pasando por América del Norte de la ley seca, la Ucrania asolada por hambrunas artificiales, la remota Ciudad Magnética de la URSS, el Berlín de los Juegos Olímpicos de 1936 y la España de la Guerra Civil. ¿Alcanzó el Tratado de Versalles poner fin de verdad a la Primera Guerra Mundial? ¿Fueron realmente dos las guerras mundiales del siglo XX? O fue el periodo 1914-1939 una nueva guerra de los treinta años con su intervalo de conflicto bélico larvado y latente? Estas son algunas de las reflexiones que aportan las páginas de este libro.

Mar C. Lobo, Construcciones identitarias. Work in progress. Pol·len Edicions / Bellaterra

Hace unos años la fotógrafa Mar C. Lobo inicia ella misma un tráfico que le abre un nuevo entorno. Construcciones identitarias. Work in progress recoge la experiencia de mucha gente que, como ella, decide emprender el camino hacia la vivencia trans. El proyecto captura los procesos corporales que experimenta la gente transgénero, muestra las personas y las familias implicadas, así como el secreto que muchas veces acompaña el cross-dressing o travestismo. Un proyecto desde dentro de la comunidad trans, a partir de la propia experiencia de la autora. Construcciones identitarias. Work in progress recoge las fotografías de las transformaciones de cuerpos en tránsito, desde el repecto y la creatividad: instantáneas de los cuerpos, pero también de los pensamientos y sentimientos de las personas transgénero. El objetivo del trabajo es difundir las diferentes realidades trans y mostrar que se puede ser trans de muchas formas.

Josep Carles Rius, Periodismo en reconstrucción. De la crisis de la prensa al reto de un oficio más independiente y libre. Universitat Barcelona-Edicions

Cuando lo que ves te indigna y eres mínimamente empático, es imposible ser neutral. Y por eso hacemos muy bien si no nos dejamos arrastrar, si analizamos críticamente lo que vemos. Ahora bien: el periodismo, si queremos que siga teniendo alma, no se le puede exigir sólo neutralidad. Se le debe exigir que sea honesto. En el ejercicio de la profesión, durante cuarenta años, Josep Carles Rius ha defendido las dos cosas. Más allá de las difíciles condiciones económicas, los freelance,a juicio de Josep Carles Rius, han salvado el honor del periodismo. Un honor que pasa también por una palabra clave; la credibilidad. "La reconstrucción pasa por recuperar la confianza. El gran valor no son los medios, sino la credibilidad de los periodistas, y un medio es la suma de la credibilidad de sus periodistas. Los medios podrán entrar en el círculo de confianza del público, y la manera de acceder es la credibilidad". Si hay algo que caracteriza la actual sociedad es la transmisión continua de opiniones y de informaciones. Después de leer Periodismo en reconstrucciones tenemos la impresión de que el periodismo se reconfigurará con toda seguridad y ya empieza a existir indicios. Los medios de comunicación se enfrentan a un proceso darwinista que será bastante duro, esto parece bastante claro, pero no significa que desaparezcan todos. Ya hemos entrado en un periodo de adaptación a las nuevas circunstancias, y junto con ello nacerán y están naciendo nuevas formas, a base de ir probando. La reconstrucción del periodismo, como vaticina Josep Carles Rius, ya ha comenzado. No podemos ser neutrales, sino implacables.