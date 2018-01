El exministro Corbacho descarta fichar por Ciudadanos: "No me voy del PSC para llamar a otra puerta"

El exministro de Trabajo socialista Celestino Corbacho ha negado este martes que haya abandonado la militancia del PSC para fichar por otros partidos. "No pasa por mi pensamiento irme a Ciudadanos", ha concretado, tras argumentar que no se irá "a llamar a otra puerta" para buscar lo que no ha encontrado en el que era su partido.

El que fuera durante catorce años alcalde de l'Hospitalet de Llobregat ha expresado que las razones de su adiós si bien tienen un componente personal son "puramente políticas", aunque no ha querido dar más detalles. "No quiero entrar en polémicas con mi partido", ha asegurado en una entrevista en Rac1.

En este sentido, ha descartado volver a la primera línea política. "Evidentemente que me interesa la política, pero no pienso hacer política de forma activa", ha afirmado, aunque luego ha añadido: "Si alguien me pide su opinión, se la daré".

Corbacho había sido en los últimos meses una de las voces más duras del PSC contra el independentismo y más cercanas a las tesis oficiales del PSOE. Durante el último proceso de primarias socialista llegó a apoyar la candidatura de Susana Díaz pese a que la mayoría de los socialistas catalanes secundaban a Pedro Sánchez.