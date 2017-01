La ley catalana de comercio choca con la política de la Generalidad de racionalizar horarios laborales

La aprobación de la nueva ley catalana de comercio, que liberaliza los horarios comerciales y amplía los horarios comerciales. La nueva ley afecta especialmente a los horarios comerciales, que ahora hacen posible abrir 75 horas semanales, tres más que en la ley anterior. La nueva norma deja en manos del comerciante los periodos de rebajas, aunque sigue recomendando hacerlas en invierno y en verano. La norma choca frontalmente con los esfuerzos de la Generalitat para racionalizar horarios laborales, según coinciden en destacar sindicatos y pequeños comerciantes.



Aparte de otras reacciones, los sindicatos han mostrado claramente su oposición a la nueva ley,:CCOO de Catalunya lamentó el viernes que el Govern haya impulsado una nueva ley catalana de comercio que prevé pasar de las 72 horas tradicionales de apertura comercial a la semana a un máximo de 75 horas de lunes a sábado.



Igualmente la UGT de Catalunya considera la medida como incongruente, ya que se acerca más al modelo estatal (90 horas semanales de apertura y liberalización total de las rebajas) que a la ley catalana actual (72 horas semanales y dos períodos limitados de rebajas en verano y en invierno), que precisamente está suspendida e impugnada por el Gobierno estatal ante el Tribunal Constitucional.



Los sindicatos están en contra de la ampliación de horarios porque entienden que no supondrá más contratación sino que hará que las actuales plantillas tengan que alargar sus jornadas laborales y, "a saber si estas ampliaciones les serán compensadas", explicaba Camil Ros, secretario general de UGT Catalana en la rueda de prensa para valorar el nuevo año.



También están en contra los pequeños comerciantes, de base familiar, que consideran que con la ampliación deberán alargar las jornadas a costa del descanso personal, ya que no pueden competir con las grandes cadenas que pueden aprovechar que tienen plantillas para asumir el exceso de trabajo.



Algo en que sindicatos y pequeños comerciantes coinciden también es en el hecho de considerar que el contenido es "una decisión bastante incoherente con la reforma horaria que promulga el Govern para facilitar la conciliación laboral y personal de la ciudadanía".



Un aspecto discutido es el hecho de que la ley permitirá hacer rebajas a los comerciantes cuando les parezca bien. Esto puede ocasionar una dispersión y una proliferación que hagan perder efectividad a estos periodos de ventas extraordinarias.



En el apartado de horarios comerciales en la ley catalana quedan excluidos los establecimientos de alimentación de menos de 150 metros cuadrados de superficie que no pertenezcan a grandes cadenas de distribución que estén ubicados en municipios de más de 5.000 habitantes, según regulaba la normativa catalana de horarios comerciales de 2014 que en estos momentos está en suspensión ante el Tribunal Constitucional. La nueva ley, sin embargo, sí plantea una novedad que afecta a los establecimientos, cualquiera que sea su actividad, de menos de 150 metros cuadrados ubicados en municipios de menos de 5.000 habitantes que no formen parte de ninguna cadena de distribución, que ahora podrán abrir cada día del año. El objetivo es favorecer la existencia de una oferta comercial local en municipios muy pequeños, según dijo el consejero del ramo, Jordi Baiget.