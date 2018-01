Arrimadas vuelve a cargar contra los 'comuns' por negarse a facilitarles la presidencia del Parlament

Si alguien tenía duda de cuál será una de las estrategias centrales de Ciutadans esta legislatura, las declaraciones de sus dirigentes los últimos días lo dejan claro: alinear a los 'comuns' con el bloque independentista pese a que los de Xavier Domènech aseguran no posicionarse ni con unos ni con otros.

Después de que el martes lo hiciera su compañero de partido Carlos Carrizosa, este miércoles Inés Arrimadas ha vuelto a cargar contra Catalunya en Comú por negarse a facilitarles la presidencia del Parlament, asegurando que "han cerrado la puerta a que vuelva la sensatez a Catalunya". "No han querido ni negociar", se ha quejado la líder del bloque anti independentista, que ha opinado que "cuando hay que elegir los señores de Podemos siempre están al lado de los independentistas".

La candidata más votada en las pasadas elecciones considera que una Mesa del Parlament presidida por un independentista no reflejaría el resultado del 21D, pese a la mayoría de diputados independentistas en la Cámara. Al parecer de Arrimadas, una mayoría secesionista en la Mesa abocará al Parlament a repetir la última legislatura.

En el mismo sentido, la de Ciutadans ha criticado a JxCat y ERC por el preacuerdo alcanzado para intentar la investidura en ausencia de Carles Puigdemont. Según ha recordado Arrimadas, "el reglamento del Parlament no es debatible ni se decide en Bélgica comiendo mejillones", por lo que ha considerado que no se puede investir a un candidato que no se presente ante el Parlament.

"No se puede presidir la Generalitat estando huido", ha añadido la aún jefa de la oposición, que ha añadido que "un presidente holograma solo haría que se denigrase más la imagen de este Parlament y los catalanes nos merecemos que el Parlament vuelva a tener el respeto y la seriedad que nunca debió perder".