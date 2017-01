Dos horas con Gabriel Rufián en Forocoches

VÍDEO: Sònia Calvó



Un retrato del president Francesc Macià preside el despacho en el que han colocado un pequeño set consistente en un sofá, un mesa, una planta y un foco fotográfico. Gabriel Rufián, el diputado de ERC experto en generar expectación en medios y redes sociales, se pondrá en unos minutos a responder las preguntas de los usuarios en ForoCoches, uno de los sitios web más famosos en castellano, conocidos por sus famosos troleos –bromas coordinadas entre usuarios– y por ser uno de los rincones con más comentarios machistas, racistas, homófobos, españolistas y de extrema derecha de internet.

El diputado llega de Madrid. Saluda y alguien le lee una de las preguntas que ya han comenzado a dejar en el hilo. "Si te enseñan fotos de cinco anos, ¿reconocerías el tuyo?". Rufián ríe, pero arruga la nariz. "¿Esto han preguntado, en serio?", se sorprende, tratando de calibrar el tono. Y tras unos segundos se lanza: "Probablemente el más peludo".

Culminado el calentamiento, su señoría se sienta en el sofá con el ordenador prestado y comienza a contestar aleatoriamente preguntas de entre los más de 3.000 mensajes que le llegan. Todas las respuestas serán en el mismo registro.

ForoCoches invitó a Gabriel Rufián a las llamadas AMA –'ask me anything'–, hilos donde personajes famosos contestan las preguntas sin filtro de los usuarios. No hay reglas y, para un político, la posibilidad de salir escaldado es muy alta. "No sé cómo ha aceptado, cualquier asesor político te diría que nunca te metas en este berenjenal", explicaba horas antes del encuentro virtual uno de los organizadores del evento, que reclama esconder su identidad para que no le hagan "un CSI", supuestas investigaciones sobre personas hechas por los usuarios del foro.

Pero ERC vio en la oportunidad exactamente lo contrario. "Ya sabemos hasta dónde llegamos haciendo lo de siempre", asegura un asesor que acompaña al político. "Ahora queremos probar hasta dónde se puede llevar nuestro mensaje siendo audaces".

"Me gustaría saber si la independencia de Catalunya favorece a los intereses del pueblo catalán o más bien a ciertos sectores de la burguesía catalana. Gracias de antebrazo shur", pregunta un usuario que se hace llamar Kung. "Sí, los favorece tanto que las grandes patronales y los banqueros están en contra", responde Rufián.

El partido independentista está en un momento electoral dulce y, con un voto central que cree consolidado, busca expandirse hacia sus límites. Puede hacerlo jugando a ser moneda de dos caras. Por un lado, la de la responsabilidad de gobierno, con un Oriol Junqueras como vicepresident económico que no se sale una coma del guión institucional y que, en estos momentos, acaba de negociar con la CUP unos presupuestos que no tiene seguro que sean aprobados.

Por otro, la irreverente y despreocupada de Gabriel Rufián. Con el famoso diputado de Santa Coloma, ERC cree poder llegar por primera vez a dos grupos de votantes cruciales en Catalunya pero que hasta ahora le habían estado vetados: el más joven y el castellanoparlante.

"¿Por qué multáis a los negocios que rotulan en castellano y en árabe o inglés no?", lanza Pirata.tgn. "Tu prejuicio se cura paseando una mañana por Santa Coloma", le devuelve el político. "Ahora que vives en Madrid, ¿te gusta Madrid? Me refiero a Madrid como ciudad, gentes, etc.", escribe CojonesXXXIII. "Me encanta Madrid, especialmente Vallecas y el agua del grifo", contesta el republicano.

La comunicación política ha cambiado y Rufián es uno de los ejemplos más extremos. Con unas formas que no encajan exactamente ni en los parámetros de la nueva política ni en los de las 'fake news' que ha puesto de moda Trump, el diputado de ERC tiene la útil habilidad para un político de saber cómo entrar al trapo para escapar de una pregunta. KyoAni le interpela: "Vete a tu país, indepe", a lo que Rufián le dice: "Un saludo desde Venezuela".

El mediático diputado responde a todo con chascarrillos. Pero entre la broma y el tópico, de forma disimulada y no se sabe hasta qué punto pretendida, va colando mensajes políticos. A un "espero que las contestes desde la cárcel" el de Santa Coloma se pregunta "¿fraternidad?", rebatiendo el mensaje plurinacional de sus principales competidores electorales, los comunes de Xavier Domènech, y reforzando la idea del independentismo de que en España no hay nada que hacer porque muchos españoles quieren a los independentistas en la cárcel.

Los mensajes, es evidente, no son demasiado elaborados. Pero este aspecto, lejos de una debilidad, es considerado por sus asesores como una buena munición con la que afrontar las guerras culturales que su partido no puede perderse. Si hay quien sostiene que la clave del éxito en las urnas es ser la marca sinónima de la normalidad, Rufián y los suyos ensayan sobre la hipótesis de que ser carne de meme también es un filón electoral. Al final y al cabo, para ERC es más fácil colarse en el programa de Risto Mejide, en Forocoches o en Mongolia, con Rufián que con Marta Rovira.

En hora y media la presencia del diputado en el foro ha suscitado varios hilos, cerca de 2.000 mensajes, noticias en varios medios, 300 retuits a su mensaje de inicio, cientos de fotos editadas de forma humorística. "Cuánto se supone que tengo que estar", pregunta entre divertido y cansado. Ha tenido ciertos problemas para hacerse con la interfaz de la plataforma y, en los últimos minutos, ha recibido varias llamadas insistentes. "Hasta en punto y hacemos un mensaje de cierre", le recomienda una de las personas del partido que pululan por la sala.

A Rufián se le empiezan a acabar los memes. Su fórmula funciona, al menos en difusión. Pero no es inagotable. El perfil político construido en torno al independentista es voraz y necesitará de una producción discursiva ingente para durar, como poco, una legislatura.

Pasadas las 10 de la noche, Rufián comienza a despedirse y, al ir a recoger sus cosas, mira el retrato de Macià. "¿Qué hubiera dicho Macià en un AMA de ForoCoches?", pregunta alguien con sorna. Rufián no la tiene en su carpeta de memes, pero del primer president republicano es la cita: "El porvenir de los pueblos nunca es un simple reflejo de su pasado, sino que es su superación".