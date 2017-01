Neus Munté dejará el acta de diputada para cumplir el régimen de incompatibilidades del PDECat

La portavoz del Govern, Neus Munté, ha concretado este miércoles –en una entrevista para NacióDigital– que dejará su escaño antes del 28 de enero para cumplir el compromiso que marca el nuevo régimen de incompatibilidades del PDECat. "Considero que el grupo parlamentario de JxSí tiene mucho trabajo por delante y, por tanto, disponer de manos que se puedan dedicar a esta tarea es muy importante", ha destacado Munté.

Munté, que también es vicepresidenta del partido, es la primera de los cinco afectados de la formación que anuncia que dejará un cargo para cumplir con lo establecido en el régimen del PDECat. Dicho régimen limita a dos el número de cargos que puede ostentar cada dirigente, ya sean orgánicos o electos.

Las otras personas que incumplen esa normativa son Montserrat Candini, Albert Batet y Lluís Guinó, alcaldes, diputados y miembros de la dirección ejecutiva del PDECat. Por último está el caso de Elsa Artadi, directora general de Coordinación Interdepartamental. Artadi acumula sólo dos cargos pero se da el caso de que el régimen de incompatibilidades del PDECat establece que las direcciones generales son incompatibles con el hecho de estar en la cúpula del partido.

La todavía diputada en el Parlament de Catalunya, Neus Munté, también se ha referido a otros asuntos durante la entrevista. "El referéndum se hará, y lo que deberá hacer el Gobierno español, que es tan partidario del 'no', es empezar a hacer campaña por el 'no'. No tenemos que perder tiempo, porque el referéndum se hará", ha reiterado la portavoz, quien ha considerado que los ciudadanos tienen más calidad democrática que los grandes partidos españoles.

Además, ha insistido en que el Gobierno catalán no contempla el escenario de unas elecciones anticipadas porque el mandato que tiene y por el que trabaja "se llama referéndum o referéndum".