La alcaldesa de Badalona recuerda a Albiol que el dinero aportado al Joventut por el que fue investigado "era público"

La alcaldesa de Badalona, Dolors Sabater (Guanyem Badalona En Comú), ha criticado a su antecesor, el popular Xavier García Albiol, por reaccionar "a la defensiva" a la información de este diario que ha explico cómo la exfiscal jefa de Barcelona archivó una investigación contra el exalcalde por la concesión de ayudas públicas al club Joventut de baloncesto.

"Señor Albiol que sí, que era dinero público y municipal, recuerde que proviene de un canon por explotación comercial de unas parcela concesionada", ha escrito Sabater en un hilo de Twitter, en el que ha lamentado que se den "elementos que generan duda sobre la separación de poderes y den que pensar respecto de la injerencia política en investigación anticorrupción"

Tal y como ha explicado este diario, la exjefa de la Fiscalía de Barcelona Ana María Magaldi frenó en vísperas de las elecciones catalanas una investigación por prevaricación continuada contra Albiol. Las pesquisas versaban con la concesión de ayudas millonarias desde el Ayuntamiento de Badalona a través de una fundación al Joventut, el equipo de baloncesto en el que jugó de joven el dirigente popular.

Magaldi ordenó archivar las diligencias en noviembre, cuando ya estaban convocadas las elecciones del 21D. Lo hizo en contra del criterio del fiscal Pelegrín, que había investigado el caso. La entonces fiscal jefa dd Barcelon admitió em el documento en el que justificaba dar carpetazo a las diligencias la ausencia de controles en la fiscalización de ese dinero público que manaba cada año (hay ejercicios con más de 500.000 euros) desde el Ayuntamiento hacia la Penya a través de la entidad Badalona, Capital europea del Basquèt. La fiscal Magaldi se jubiló la pasada semana.

Sabater ha defendido que en su mandato el consistorio ha sido "riguroso" con la fiscalización a las subvenciones del sector público, "siempre aprobando antes en pleno" las ayudas. "Estoy segura que todo se va a aclarar para no perjudicar ni a la Penya ni a Badalona", ha añadido.

(5) Y claro, si el ex alcalde no era consciente de manejar dinero público y gestionaba como si fuera privado, lógico que le recriminen que si no cumplió esta ley o se saltó esta norma... Pero estoy segura que todo se va a aclarar para no perjudicar ni a @Penya1930 ni a #Badalona!