Puigdemont rehúye el autonomismo y se reafirma en el referéndum mientras la oposición reclama elecciones

El referéndum que Carles Puigdemont prometió para el mes de septiembre ha vuelto a la primera línea de la política catalana tras el terremoto provocado por los planes "autonomistas" del PDECat que publicó en exclusiva Catalunya Plural. Y con el referéndum otra vez sobre la mesa, han reaparecido las diferencias entre los partidos soberanistas sobre cómo llevarlo a cabo, y la reclamación de los contrarios a la autodeterminación para poner punto y final a la legislatura e ir a elecciones.

Tras apoyar la decisión del responsable de organización del PDECat, David Bonvehí, de llevar a la Fiscalía las grabaciones, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha querido zanjar la polémica. El candidato "autonomista" que los neoconvergentes guardan en la recámara chirría con el "referéndum o referéndum" prometido por el president.

Puigdemont, a través de Twitter, ha vuelto a prometer el referéndum y ha rechazado el "autonomismo" y el "peix al cove", la práctica política de los gobiernos de Pujol consistente en apoyar a los Gobiernos de González y Aznar a cambio de inversiones.

Ni autonomisme, ni peix al cove, ni tripartits. Milions de persones a Catalunya ja ho han entès, i demanen el referèndum. I el tindran. ;-) — Carles Puigdemont (@KRLS) 15 d’abril de 2017

Sobre el referéndum, sin embargo, todavía planean muchas incógnitas, entre ellas su fecha y su pregunta. Puigdemont prometió hacerlo como muy tarde en la segunda quincena de septiembre y sugirió tres posibles preguntas, pero no se ha concretado nada, algo que ha afeado al president el portavoz de los comuns y líder de En Comú Podem en el Congreso, Xavier Domènech. La posición de los comuns no pasa por fijar ahora una fecha al referéndum, ha explicado Domènech, porque entonces la consulta corre el peligro de caducar.

"Ahora es fundamental plantearse el cómo y no el qué, y lo que hace Puigdemont es plantear el qué sin el cómo", ha lamentado Domènech, que ha exigido al Govern que detalle su propuesta de referéndum antes de plantear las posibles preguntas. "Si es un referéndum, estaremos", ha zanjado Domènech en una entrevista con Europa Press.

Domènech, a quien las quinielas sitúan como el eventual candidato de los comuns a unas elecciones catalanas, ha insistido en saber cómo piensa el Govern conseguir un auténtico referéndum, y ha añadido: "Las políticas de seducción de ampliar la base hacen pensar que se está pensando más en unas elecciones que en un referéndum".

La CUP se planteará repetir en el Parlament

La CUP, el socio parlamentario del Govern de Puigdemont, lleva semanas pidiendo al Ejecutivo que concrete la fecha y la pregunta del referéndum, algo que por el momento no ha conseguido. "Vamos tarde con el referéndum y ya no hay excusa para no convocarlo", ha valorado la diputada Anna Gabriel. En una entrevista en El País, Gabriel ha advertido de que la CUP "se planteará" su participación en unas nuevas elecciones autonómicas si no hay referéndum.

Por su lado, el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha confiado en que la vía unilateral pondrá al Estado "contra las cuerdas" y forzará a Mariano Rajoy a "hablar" del referéndum. "Es muy importante que todo el mundo sepa que haremos el referéndum sí o sí, y que no renunciaremos a él", ha aseverado en una entrevista con la agencia ACN.

La oposición del Parlament, al contrario que los soberanistas, ve más plausible las elecciones que el referéndum. La portavoz parlamentario del PSC, Eva Granados, ha enmarcado las grabaciones de Bonvehí en los "movimientos tácticos" en el Govern en los que PDECat y ERC marcan "perfil" debido a un clima ya de "precampaña electoral". En una entrevista con Efe, Granados ha definido el referéndum como un instrumento "utilitarista" para retener el poder.

Desde el grupo que lidera la oposición, Ciutadans, el diputado Fernando de Páramo ha urgido a convocar elecciones autonómicas para "no hacer perder más el tiempo a los catalanes". "Tiene que haber elecciones, porque la situación es límite", ha argumentado. Y ha advertido a Podemos y al nuevo partido de los comuns de que su "indefinición" en el proceso soberanista "caduca" tras unas nuevas elecciones. "La elección entre Oriol Junqueras e Inés Arrimadas como presidenta puede depender de Podemos", ha pronosticado.