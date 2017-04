Les entitats i el Govern ultimen l'acord perquè la renda garantida s'aprovi abans de l'estiu

La Renda Garantida de Ciutadania (RGC) podria aprovar-se abans d'aquest estiu, després del preacord assolit aquest divendres per les entitats que impulsen la ILP, els grups parlamentaris i el Govern. El desbloqueig de la negociació ha estat possible gràcies a l'acord en un dels punts que allunyava les diferents parts: el Govern ha acceptat que les famílies monoparentals amb contracte parcial de 664 euros mensuals puguin percebre una part de la renda garantida.

Amb aquest compromís, la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, s'ha mostrat confiada en què l'acord definitiu pugui arribar al maig. Per la seva banda, el president de la Taula del Tercer Sector Social, Oriol Illa, ha urgit el Govern a aprovar-la "abans de l'estiu, com a prioritat", tal com es va comprometre el gener passat.

La proposta sobre la taula és que la RGC substitueixi progressivament l'actual renda mínima en quatre anys, amb una prestació de 664 euros que cobrarien totes les persones amb uns ingressos mensuals inferiors a aquesta quantitat. Les entitats defensen que els treballadors que no arribin a aquests ingressos, marcats per l'índex de suficiència de Catalunya, puguin compatibilitzar-los amb la renda garantida, tal com passa ara amb la Renda Mínima d'Inserció (RMI).

El preacord contempla que els caps de família monoparental puguin cobrar la diferència entre el seu sou i els 664 euros, amb un plus de 75 euros per cada fill a càrrec seu. Segons ha explicat la consellera, la implantació començarà amb les famílies monoparentals i les que no tenen cap ingrés, que disposaran d'aquesta renda des de l'octubre. El desplegament del model sencer no arribarà fins a l'abril del 2020, segons el projecte actual. En aquest moment, com a màxim una família podrà arribar al 182% de l'índex, amb 1.208 euros en total en el cas d'una de cinc membres.

Actualment hi ha 288 milions d'euros destinats a la Renda Mínima d'Inserció (RMI), que passarien automàticament a la RGC si s'aprova la llei. Illa ha destacat el "gran consens" que la proposta genera entre grups parlamentaris i impulsors de la renda, malgrat els matisos en què discrepen.

Segons els càlculs de la Taula, aquest nou dret garantiria uns ingressos mínims a les 98.000 llars que no tenen ingressos estables a Catalunya i per a les 172.000 llars amb tots els membres a l'atur, a més de donar autonomia a les persones en situació exclusió i en les quals no tenen un efecte eficaç les polítiques socials.