El presidente de Melilla llama "piraos" a los independentistas catalanes

El presidente de Melilla, el popular Juan José Imbroda, ha calificado de "piraos" a los partidarios de la independencia de Catalunya, una reclamación que ha considerado una "pesadez" que no lleva "a ninguna parte". "Que pesadez lo de los 'piraos' independentistas de Cataluña. Hartazgo de viajes a ninguna parte. Insufribles ya.! Puff!!", ha escrito en un mensaje en su cuenta oficial en Twitter el también senador por Melilla, que preside la Comisión General de Comunidades Autónomas en el Senado.

Juan José Imbroda fue reelegido a comienzos de mes presidente del PP melillense en un congreso en el que la defensa de la españolidad de Melilla fue uno de los ejes de su discurso. El comentario de Imbroda se produce después de los viajes que ha realizado el presidente catalán, Carles Puigdemont, a EEUU, donde se entrevistó con el expresidente estadounidense Jimmy Carter. En el encuentro, Carter trasladó a Puigdemont que no se involucrará en un referéndum.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha salido al paso de Imbroda. "Este señor acaba de insultar a dos millones de catalanes. Tratar de 'pirado' a quien no piensa como tu no es respetar la democracia. Vergonzoso", ha concluido el president, también a través de Twitter.

