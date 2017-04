La Generalitat sólo piensa convocar oposiciones para regularizar 24.000 interinos hasta 2019

El Govern de la Generalitat cree que deberá convocar antes del 2019 un total de 24.000 plazas de funcionarios públicos. Lo ha dicho la consejera de Governació, Meritxell Borràs, en la reseña del Consell de Govern celebrado el martes, 18 de abril.

La regularización de trabajadores interinos para convertirlos en funcionarios tiene que ver con el acuerdo alcanzado en el ámbito estatal entre los sindicatos mayoritarios y el Gobierno central. La cifra global para España supondría convertir 250.000 contratos de temporales a fijos en la función pública.

Los sindicatos catalanes, aplicando los criterios del pacto estatal consideraban que en Catalunya se habían de convocar en los tres años fijados, oposiciones para cubrir 45.000 plazas, es decir, 21.000 plazas más de las previstas por la Generalitat.





Criterios divergentes

Si se presta atención a l argumento de la consejera, se trataría de regularizar el 90% de los interinos que estuvieran en esta situación desde hace más de tres años. Esto contrasta con el acuerdo estatal que fija el objetivo de la temporalidad en el 8%.

La consejera Borràs ha indicado que en Catalu my a hay unos 37.000 interinos, cifra mucho menor a la que calculan los sindicatos. La consellera ha indicado también que el tema lo tratarán con los sindicatos en la Mesa de la Función Pública, pero finalmente ha admitido admitió que la cifrra final se situará alrededor de 24.000 plazas.

En lo que ya parece que hay poco que debatir es en la intención del Go vern de Catalu ny a de limitar la convocatoria de plazas de funcionario para este año a 7.721 personas. De esta cifra 2. 0 00 personas corresponderán al ámbito de la educación este año. El resto hasta la cantidad final corresponde al conjunto de servicios públicos, incluidos médicos o Mossos.

Los sindicatos de la función pública ya mostraron su decepción ante la cantidad de 7.721 plazas de la convocatoria de este año. Esto se suma a que desde el gobierno catalán no se haya querido negociar el regreso de las pagas extras de los años 2013 y 2014 cuando en el resto de autonomías esta deuda ya se ha saldado.